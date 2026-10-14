Zelensky: 'Conto sul partenariato con gli Usa'

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di "contare sul partenariato con gli Stati Uniti", dopo che il suo Paese ha incontrato "alcune difficoltà" sul campo.
La dichiarazione è avvenuta all'inizio del colloquio con il primo ministro britannico Andy Burnham a Downing Street.
"Oggi abbiamo subito attacchi massicci e purtroppo abbiamo anche riscontrato alcune difficoltà, questioni che desidero affrontare con Andy riguardo a Starlink e all'intelligence", ha lamentato il presidente ucraino.
Zelensky ha fatto riferimento a "sorprese che non ci si aspetta quando si ha un vero partenariato".
Starlink limita le operazioni militari in Ucraina: Cosa succede ora
Il rapporto con Washington
Il presidente ucraino ha ammesso di essersi sentito tradito dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un accordo per la fornitura di diesel con Mosca, oggetto di pesanti sanzioni.
Interpellato dal giornalista Piers Morgan sulla questione, Zelensky ha risposto:
"Sì, davvero; detto tra noi, sì, ma la faccenda è un po' più complessa della semplice questione delle mie emozioni o dei miei sentimenti".
L'appello per il ripristino di Starlink
Volodymyr Zelensky ha chiesto il ripristino di Starlink, la rete satellitare di proprietà di Elon Musk, nel corso di un'intervista con il giornalista Piers Morgan, di cui sono stati diffusi alcuni estratti online.
"Delle persone moriranno, ovviamente, se gli attacchi continueranno e se Starlink non funzionerà. (...) Spero davvero che si tratti di un errore, magari di un grave problema tecnico, non lo so, ma chiediamo che il servizio venga ripristinato", ha detto Zelensky.
«È stato un grave errore»
Rispondendo a una domanda su quale fosse il suo messaggio per Elon Musk, il presidente ucraino ha sottolineato l'importanza del sistema di comunicazione satellitare utilizzato sul campo di battaglia.
Zelensky ha inoltre affermato che l'interruzione di Starlink, impiegato per le comunicazioni militari e operative in Ucraina, è stata "un grave errore".