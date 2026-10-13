Russia e Ucraina, Trump: “Putin vuole l’accordo più di Zelensky”

AGI - E’ gelo sui negoziati tra Russia e Ucraina mentre il bollettino di guerra segna l’ennesima notte di attacchi incrociati. Il Cremlino bombarda case e infrastrutture, Kiev lancia sciami di droni verso Mosca.
La Nato avverte la Russia
In questo clima di escalation (anche diplomatico) si staglia l’avvertimento alla Russia lanciato dal generale americano della Nato Alexus Grynkewich: “Se ci attaccano siamo pronti a combattere”, ha detto il comandante supremo delle forze europee dell’Alleanza (una carica da sempre riservata ai soli militari Usa), tra i più applauditi ieri al Forum sulla sicurezza di Varsavia dove ha presentato “La Teoria della vittoria”.
Il nuovo affondo di Trump contro Zelensky
Intanto la sembra sgretolarsi l’asse tra Washington e Kiev dopo l’accordo annunciato dal capo della Casa Bianca sul gasolio russo. Trump porta un nuovo affondo a Zelensky accusandolo di non volere la tregua energetica con Mosca. "Putin vuole” l’intesa sul cessate il fuoco per le infrastrutture dell’energia “più di Zelensky”, le parole del presidente americano. Putin “vuole un accordo, Zelensky deve concentrarsi sul fare un accordo, non parlare”, rimarca ancora il tycoon.
La replica del leader di Kiev
Il leader di Kiev, dal canto suo, tira dritto e ‘ribalta’ le accuse di Trump che vede nei raid ucraini alle petroliere russe la causa dell’aumento dei prezzi del diesel. "Tutti capiscono che il caro prezzi del gasolio dipende dal blocco dello Stretto di Hormuz", scandisce Zelensky ai microfoni di Fox News.
Nessuna intenzione, poi, di assecondare l’invito di Trump di farsi da parte (“serve un nuovo leader a Kiev”, il recente attacco del presidente Usa). "Io sono pronto per le elezioni" ma “abbiamo bisogno di almeno 60 giorni per garantire la sicurezza delle infrastrutture in vista delle elezioni", dice Zelensky. La Russia ha già rifiutato di concedere una tregua prolungata offrendosi solo di fermare le ostilità nel giorno delle elezioni.
Attacco russo a Kharkiv
Gelo tra le cancellerie e bombe sui civili. Tre persone sono morte, questa matttina, nell'attacco russo della notte scorsa a Kharkiv. I corpi senza vita sono stati trovati sotto le macerie di una casa colpita da un missile nel quartiere Kholodnohirsky, ha reso noto il sindaco Ihor Terekhov a quanto riporta Ukrinform.
Sciame di droni ucraini verso Mosca
Sempre nella mattinata di martedì 13 ottobre, le forze ucraine hanno lanciato nella notte più di 400 droni verso la regione di Mosca. Lo riporta la Tass. A quanto riferito dal sindaco della capitale, Serghei Sobyanin, la maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalla contraerea russa.