Houthi rivendicano strage di ieri a aeroporto Riad. Oggi nuovo attacco

AGI - Nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto Re Khalid di Riad, dopo quello di ieri che ha provocato 12 morti e oltre 300 feriti. Lo riferisce l'autorità saudita per l'aviazione civile. È in corso la valutazione dei danni materiali.
Il terminale colpito, dove si è sviluppato un incendio, è il 4, laddove ieri era stato preso di mira il 3. L'aeroporto è ancora chiuso al traffico aereo, quindi i feriti dovrebbero contarsi tra le forze di sicurezza e il personale aeroportuale. Ieri, invece, la struttura era stata colpita mentre era piena di passeggeri.
Rivendicazione dell'attacco e altri obiettivi colpiti
Oggi gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco di ieri. In una nota, il portavoce del movimento filoiraniano, Yahya Saree, ha dichiarato che il gruppo ha sferrato numerosi attacchi allo scalo "che hanno causato interruzioni del traffico aereo presso l'aeroporto e la sua completa chiusura". Tra gli altri obiettivi colpiti citati da Saree figurano una stazione di servizio affiliata al colosso petrolifero statale saudita Aramco, una raffineria di petrolio nella Provincia di al-Sharqiyya, e l'aeroporto Re Fahd di Dammam.
Missile Houthi sull’aeroporto di Riad, 12 morti e oltre 300 feriti. La minaccia: "L'Arabia Saudita stia fuori dallo Yemen o il peggio deve ancora venire"
Bilancio delle vittime e dei feriti
Tra le 12 vittime dell’attacco di ieri figurano quattro sauditi e otto stranieri, tra cui un cittadino statunitense, ha precisato l'autorità in una nota. "L'attacco ha provocato anche 309 feriti", alcuni dei quali hanno riportato "lesioni gravi", ha aggiunto l'ente, segnalando inoltre "danni materiali".
Nuovo avvertimento degli Houthi
Le forze armate degli Houthi hanno lanciato un nuovo avvertimento a compagnie, lavoratori e viaggiatori affinché evitino gli aeroporti e lo spazio aereo sauditi, dopo aver colpito ieri lo scalo Re Khalid di Riad. Le forze yemenite "continueranno ad applicare la formula aeroporto per aeroporto, assedio per assedio ed escalation per escalation, fino al raggiungimento dei loro obiettivi", ha dichiarato il portavoce, secondo quanto riporta la televisione al Masirah.
#MedioOriente Un nuevo video muestra el momento exacto, en el que un dron de la guerrilla de los Huties, impacta en el avión comercial de línea aérea de bandera, en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, en el Reino de Arabia Saudita. https://t.co/rueDg5vdTM— Klaveec (@klaveec) October 10, 2026
Minacce all'Arabia Saudita
Gli aeroporti sauditi, ha spiegato il portavoce, "rappresentano potenziali obiettivi e potrebbero trasformarsi in teatri operativi per le forze yemenite, a eccezione di quelli della Mecca e di Medina". Da qui, ha insistito, "l'appello rivolto a tutti affinché tengano nella massima considerazione gli avvertimenti. La responsabilità di qualsiasi mancata intercettazione ricadrà sull'Arabia Saudita". E ancora: "Se l'Arabia Saudita non porrà fine alla sua aggressione e alle sue interferenze in Yemen, ciò che verrà dopo sarà ancora più grave", ha avvertito il ministero degli Esteri in una nota riportata da al Masirah.