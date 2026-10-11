Arabia Saudita: missile Houthi sull’aeroporto di Riad, 12 morti

AGI - Si alza la tensione in Arabia Saudita. L'attacco degli Houthi che ha colpito sabato l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad ha causato "12 morti" e 309 feriti”. Lo ha annunciato l'autorità saudita per l'aviazione civile. Tra le vittime figurano quattro sauditi e otto stranieri, tra cui un cittadino statunitense, ha precisato l'autorità in una nota. "L'attacco ha provocato anche 309 feriti", alcuni dei quali hanno riportato "lesioni gravi", ha aggiunto l'ente, segnalando inoltre "danni materiali".
In Arabia distrutto un missile Houthi vicino a Riad
La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale ha annunciato (nella notte italiana) di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dagli Houthi filo-iraniani sopra una regione situata a sud-est della capitale saudita, Riad, dove si trova la base aerea Prince Sultan. "Intercettazione e distruzione di un missile balistico ad Al-Kharj lanciato dalla milizia terroristica Houthi", ha annunciato la coalizione in una nota, all'indomani dell'attacco contro l'aeroporto King Khalid di Riad.
A US citizen is DEAD after Saudi airport attack 12 lives lost, over 300 wounded and counting… King Khalid Airport in Riyadh is in total CARNAGE. Officials insist the conflict is "contained," while ballistic missiles flatten civilian departure lounges and KILL travelers from nine other nations. This isn't distant crossfire anymore, it's a full-scale international inferno. Writer: Bri https://t.co/eBvPg9qvO0— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 10, 2026
La condanna dell’attacco
In Arabia Saudita si rafforza il sostegno al governo yemenita e c'è l'intenzione di rispondere "con fermezza" al raid contro l'aeoporto internazionale di Riad. In una nota, Turki al-Malki, portavoce della coalizione a guida saudita che interviene nel conflitto in Yemen ha definito "crimine di guerra" l'attacco "contro uno dei terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, che ha causato morti e feriti tra i viaggiatori e il personale aeroportuale". Il comando della coalizione "risponderà con fermezza a questo attacco terroristico", ha aggiunto.
L’Onu: “A Riad una grave escalation”
L'inviato speciale dell'Onu per lo Yemen, Hans Grundberg, ha dichiarato che l'attacco all'aeroporto di Riad "costituisce una grave escalation" del conflitto, puntando il dito contro gli Houthi filo-iraniani.
"Azioni di questo tipo rappresentano una grave minaccia per la sicurezza regionale, alimentano cicli di violenza e complicano ulteriormente gli sforzi di pace per lo Yemen", ha affermato Grundberg in una nota, esortando gli Houthi a "porre fine a questi attacchi" contro obiettivi civili in Arabia Saudita.
Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato il bombardamento Houthi sull'aeroporto di Riad costato la vita ad almeno 12 persone. "Sono sconvolto e condanno fermamente l'attacco mortale", ha scritto su X. "Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono una violazione del diritto internazionale", ha ricordato, e "devono cessare immediatamente".
Trump: “Potremo unirci all’operazione contro gli Houthi”
L'attacco che ha colpito l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad è "inaccettabile". Lo afferma il presidente Usa Donald Trump. "Ciò che è accaduto in Arabia Saudita è inaccettabile", ha dichiarato Trump ai giornalisti, annunciando che avrà un colloquio con il principe ereditario Mohammed bin Salman, leader di fatto del regno.
Il presidente degli Stati Uniti, poi, parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, è stato interrogato sulla possibilità che Washington si unisse agli attacchi sauditi contro gli Houthi. "Potremmo farlo. Valuteremo la situazione. Abbiamo appena appreso del recente attacco, quindi prenderemo una decisione. Agiamo molto rapidamente", ha affermato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha condannato gli attacchi, affermando che "dimostrano un palese disprezzo per la vita dei civili innocenti".
L'ambasciata Usa limita gli spostamenti dello staff
L'ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita ha disposto limitazioni agli spostamenti dei dipendenti, dopo il bombardamento effettuato ieri dagli Houthi sull'aeroporto di Riad costato la vita ad almeno 12 persone. La missione, si legge in un post su X, "raccomanda vivamente a tutti i cittadini Usa di evitare questo aeroporto e le aree circostanti". Quanto ai dipendenti del governo americano che lavorano in Arabia Saudita, "devono richiedere un'autorizzazione speciale per utilizzare l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riad, così come quelli di Gedda e Dammam". Non solo. "I dipendenti non sono autorizzati a viaggiare entro 20 miglia dal confine con lo Yemen a causa di rischi per la sicurezza e necessitano di un'autorizzazione speciale per andare nelle province di Jizan, Asir, Najran e nelle città di Qatif, Yanbu e Taif".