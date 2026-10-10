Trump: 'Grande rapporto con Giorgia Meloni, andiamo d'accordo'

ADV
ADV
AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a parlare della premier Giorgia Meloni che "probabilmente" incontrerà in occasione del G20.
ADV
Il rapporto con la presidente del Consiglio
Trump ha riferito di un "grande rapporto" con la presidente del Consiglio italiana. "Andiamo d'accordo", ha aggiunto.
Il leader di Washington ha dunque ribadito i messaggi di apertura espressi la settimana scorsa quando parlando con i cronisti alla casa Bianca aveva detto: "Il mio rapporto con Giorgia Meloni? È buono, molto molto buono. Mi piace, mi è sempre piaciuta".
Condividi
ADV