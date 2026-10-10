Trump: 'Grande rapporto con Giorgia Meloni, andiamo d'accordo'
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Trump: "Grande rapporto con Giorgia Meloni, andiamo d'accordo"

Il presidente americano torna a parlare della premier che "probabilmente" incontrerà in occasione del G20
Massimo Basile
Trump: "Grande rapporto con Giorgia Meloni, andiamo d'accordo"
Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP - La premier italiana Giorgia Meloni e il Presidente degli Usa Donald Trump durante la cerimonia di benvenuto al Vertice NATO ad Ankara, in Turchia, l'8 luglio 2026
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AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a parlare della premier Giorgia Meloni che "probabilmente" incontrerà in occasione del G20.

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Il rapporto con la presidente del Consiglio

Trump ha riferito di un "grande rapporto" con la presidente del Consiglio italiana. "Andiamo d'accordo", ha aggiunto.

Il leader di Washington ha dunque ribadito i messaggi di apertura espressi la settimana scorsa quando parlando con i cronisti alla casa Bianca aveva detto: "Il mio rapporto con Giorgia Meloni? È buono, molto molto buono. Mi piace, mi è sempre piaciuta".

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