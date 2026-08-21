Meloni al Nyt: 'Pensavo che con Trump sarebbe stato più facile'

AGI - "È evidente che pensavo sarebbe stato più facile con Donald Trump, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e sulla cultura 'woke'" ma "le cose sono andate diversamente". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al New Yok Times. Meloni precisa che non si sente con il presidente americano "da diverse settimane".
"Non mi piace l'idea di un'Italia sottomessa, un'Italia che si considera inferiore alle altre", aggiunge la premier.
Meloni: "Conversazione dopo la pausa estiva? Vedremo"
"Beh, vedremo": così Meloni nell'intervista ha risposto alla domanda se lei e Trump si parleranno dopo la pausa estiva. "Continuo a ritenere che l'unità dell'Occidente sia fondamentale. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali", sottolinea poi Meloni.