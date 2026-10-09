Putin festeggia il compleanno con Schröder

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin ha festeggiato il suo compleanno con l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, suo "vecchio amico", come reso noto dall'ufficio stampa del Cremlino ieri sera.
L'arrivo di Schröder nella capitale russa
Il Cremlino ha riferito che Putin ha appreso "dagli organi di informazione", la mattina del 7 ottobre, dell'arrivo di Schröder a Mosca.
"Il presidente ha invitato il suo vecchio amico a casa. Gerhard Schröder era con Vladimir Putin, mentre il capo di Stato festeggiava il suo compleanno", si legge nella nota accompagnata da una fotografia che ritrae i due insieme.
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La visita legata anche agli impegni con Globus
I media russi avevano riportato l'arrivo di Schröder a Mosca il 7 ottobre per incontrare i dipendenti della catena di ipermercati Globus, di cui l'ex cancelliere è membro del consiglio di sorveglianza.
L'agenzia Rbc ha riferito che Schröder ha tenuto un discorso di benvenuto per poi intrattenersi a parlare con i dipendenti "a porte chiuse".
I rapporti tra Putin e Schröder
Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina su larga scala, Schröder si è recato in Russia e ha incontrato Putin in diverse occasioni. Nel maggio 2026, il leader del Cremlino lo ha definito il suo mediatore "preferito" per colloqui tra Russia e Ucraina.