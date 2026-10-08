Nessun telegramma di Trump a Putin per il compleanno

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha inviato alcun telegramma al presidente russo Vladimir Putin per augurargli buon compleanno. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.
"Non c'è stato alcun telegramma di auguri da parte di Trump", ha detto Peskov. Putin ha festeggiato ieri i suoi 74 anni.
Putin compie 74 anni, gli auguri dei leader alleati. Trump: "Ho in programma una telefonata con lui"
Nessuna data per il colloquio tra i due presidenti
Non c'è ancora una data precisa per una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Non c'è ancora una data precisa", ha risposto Peskov alla domanda di Interfax.
Trump aveva annunciato un contatto telefonico
Trump ha detto ieri di avere in agenda un colloquio telefonico con Putin. Al momento, tuttavia, dal Cremlino non è stata indicata alcuna data ufficiale per la conversazione tra i due leader.