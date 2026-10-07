Putin compie 74 anni, gli auguri dei leader alleati

AGI - Tra gli auguri dei leader dei Paesi "amici" e i festeggiamenti imposti nelle scuole russe, Il leader russo Vladimir Putin compie oggi 74 anni e si avvicina all'età che aveva Stalin al momento della sua morte.
"Il presidente sta ricevendo numerosi messaggi di auguri e telegrammi per il suo compleanno da capi di Stato e di governo di Paesi stranieri, leader di organizzazioni internazionali e rappresentanti di ambienti socio-politici", ha reso noto il Cremlino, elencando i numerosi colloqui telefonici, tra cui quello con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, l'azero Ilham Aliyev, il premier armeno Nikol Pashinyan, il bielorusso Alexander Lukashenko, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il turkmeno Serdar Berdimuhamedov.
Putin aveva chiamato Donald Trump per il suo compleanno a giugno e non è escluso che il presidente americano possa oggi ricambiare.
Le direttive per celebrare il compleanno del presidente
Nel frattempo, sullo sfondo di politiche sempre più repressive, di un culto della personalità non codificato ma esistente, come di una campagna di vera e propria militarizzazione della società, scuole e funzionari pubblici hanno ricevuto istruzioni speciali su come rivolgere correttamente gli auguri al presidente.
La campagna per il compleanno del leader aveva come slogan "AuguriAlPresidente", secondo la testata indipendente Meduza. Evghenia Khalilova, una funzionaria della regione di Vladimir, ha pubblicato le linee guida sul suo profilo social.
Le istruzioni stabilivano che gli auguri a Putin dovessero essere pubblicati esclusivamente su account social personali, precisando che quelli postati tramite pagine pubbliche o di comunità "non sarebbero stati accettati".
Oltre mille post sui social con l'hashtag dedicato
La testata Agentstvo ha stimato che su VKontakte siano stati pubblicati almeno 1.100 post con l'hashtag #AuguriAlPresidente.
In Baschiria, i requisiti per gli auguri erano più rigidi: secondo le linee guida esaminate dal canale Telegram Ostorozhno, Novosti, tutti i post dovevano essere pubblicati entro le 14:00 ora locale e includere una citazione di Putin riguardante la regione.
Ogni ente era tenuto a garantire la pubblicazione di almeno un post. La testata ha contato almeno 400 messaggi di auguri dallo stile identico provenienti dalla Baschiria nell'arco di tre ore.
Messaggi standardizzati da governatori e funzionari
Anche il canale Telegram Verstka ha rilevato che molti dei messaggi di congratulazioni da parte di governatori, deputati e altri funzionari erano redatti in termini praticamente identici. Putin ha ricevuto oltre 1.600 auguri di "salute di ferro ed energia sconfinata".
Questa espressione è stata utilizzata dai vertici di diverse regioni, dai deputati della Duma di Stato, ma nessuno dei funzionari pubblici che hanno augurato a Putin "ottima salute" ha fatto alcun riferimento alla sua età.
Le celebrazioni arrivano anche nelle scuole materne
Le iniziative sono arrivate persino nelle scuole materne dove gli insegnanti, riporta Meduza, hanno illustrato ai bambini il "percorso di vita" del capo di Stato e li hanno fatti registrare video mentre gli rivolgevano gli auguri.