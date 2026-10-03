Dimissioni direttore carceri Tennessee dopo fallita esecuzione

AGI - Il responsabile del sistema penitenziario del Tennessee, Frank Strada, si dimette a pochi giorni dalla fallita esecuzione di Christa Pike, sopravvissuta alla somministrazione di due dosi del farmaco utilizzato per l'iniezione letale. Lo annuncia il governatore Bill Lee, che ha sospeso tutte le prossime esecuzioni e disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
"Apprezzo la sua disponibilità a mettere al primo posto gli interessi dei cittadini del Tennessee in questo momento difficile", afferma Lee in una nota. "Ho accettato la sua decisione di dimettersi e gli sono grato per l'impegno a garantire un ordinato passaggio di consegne". Strada dovrebbe lasciare l'incarico entro il mese; non è stato ancora annunciato un successore.
Le dichiarazioni di Strada e le condizioni critiche di Christa Pike
Strada sostiene che lasciare l'incarico, mentre prende avvio l'indagine indipendente, sia "nel migliore interesse dei cittadini del Tennessee". Ribadisce tuttavia di ritenere che il dipartimento abbia rispettato il protocollo per l'iniezione letale e assicura la propria collaborazione agli accertamenti.
"Intendo fare tutto il possibile per contribuire a determinare esattamente che cosa sia accaduto", dichiara. Secondo l'ultimo aggiornamento riportato, risalente a giovedì sera, Pike era ancora priva di conoscenza e collegata a un ventilatore.