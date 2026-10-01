Usa: condannata a morte sopravvive a due iniezioni

AGI - Christa Pike, l'unica donna condannata a morte nel Tennessee, è sopravvissuta alle due dosi letali di pentobarbital somministrate durante l'esecuzione, secondo quanto riferito da giornalisti che hanno assistito alla procedura. Dopo questo tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
La conferma del dipartimento penitenziario
Il Dipartimento penitenziario del Tennessee ha confermato che Christa Pike è sopravvissuta alle due dosi letali somministrate questo pomeriggio durante la sua esecuzione. La donna è stata trasferita in una struttura medica per le cure. Testimoni, tra cui giornalisti di diverse testate statunitensi, hanno descritto una procedura molto più lunga del previsto, durata dalle 19:00 alle 20:56 ora locale. Pike è rimasta sveglia, ha parlato e cantato con la sua guida spirituale dopo l'inizio della somministrazione del farmaco e, dopo la prima dose, ha continuato a muoversi e a respirare in modo udibile. Pike è nel braccio della morte in Tennessee dal marzo 1996.
Christa Pike, l'unica donna condannata a morte nel Tennessee
Nella giornata di ieri la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva autorizzato l'esecuzione di Christa Gail Pike, annullando la sospensione emessa all'ultimo minuto da una corte d'appello poche ore prima. Pike avrebbe dovuto essere giustiziata tramite iniezione letale la mattina seguente, e i testimoni si erano già radunati presso il penitenziario di massima sicurezza di Riverbend a Nashville, quando la Corte d'Appello ha votato 2 a 1 per sospendere l'esecuzione. La corte aveva affermato che era necessario un rinvio per valutare se le accuse di abusi sessuali subiti da Pike durante l'infanzia fossero state pienamente prese in considerazione al momento della sentenza. Pike, che ora ha 50 anni, e il suo fidanzato sono stati condannati per aver accoltellato e picchiato nel 1995 Colleen Slemmer, una loro compagna di classe di 19 anni presso un centro di formazione professionale a Knoxville. La decisione di sospendere l'esecuzione era stata immediatamente impugnata. Il procuratore generale del Tennessee aveva presentato ricorso contro la sospensione dell'esecuzione alla Corte Suprema, sottolineando che l'interruzione dell'esecuzione all'ultimo momento ha traumatizzato la famiglia di Slemmer e ha premiato le "tattiche dilatorie abusive" degli avvocati di Pike.