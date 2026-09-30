Condanna a morte sospesa per Christa Pike in Tennessee

AGI - Una corte d'appello federale negli Usa ha bloccato l'esecuzione di Christa Pike in Tennessee circa un'ora prima che avesse inizio. Lo riporta la Cnn. I giudici hanno dichiarato di voler verificare se le sue accuse di abusi sessuali e stupro subiti da bambina siano state pienamente prese in considerazione prima della condanna a morte. Ora cinquantenne, Pike è stata condannata per un omicidio commesso nel 1995, quando aveva 18 anni.
La sua sarebbe stata la prima esecuzione di una donna nello Stato in almeno 200 anni. Non è ancora chiaro se il procuratore generale del Tennessee abbia presentato ricorso contro la decisione o per quanto tempo l'esecuzione possa essere ritardata. I testimoni dell'esecuzione si erano già radunati presso l'istituto penitenziario di massima sicurezza di Riverbend a Nashville quando l'ordine è stato emesso intorno alle 9 del mattino. Pike sarebbe stata anche la prima donna giustiziata in tutti gli Stati Uniti dal 2023.
Florida: eseguita la condanna a morte di Curtis Wilkie Beasley
Intanto la Florida ha giustiziato Curtis Wilkie Beasley, un veterano dell'Esercito di 77 anni condannato per aver ucciso una donna a martellate nel 1995. È la sedicesima esecuzione nello Stato dall'inizio dell'anno, su un totale di 29 negli Stati Uniti, secondo il Centro di informazione sulla pena di morte. Beasley ha ricevuto un'iniezione letale alle 18:12 locali, le 00:12 di mercoledì in Italia, nel carcere statale di Raiford, in esecuzione di un ordine firmato dal governatore repubblicano Ron DeSantis. La scorsa settimana la Corte suprema della Florida aveva respinto la richiesta dei legali di sospendere l'esecuzione. La difesa aveva sostenuto che Beasley avesse bisogno di una sedia a rotelle, soffrisse di depressione e presentasse un deterioramento cognitivo, giudicando incostituzionale giustiziare una persona nelle sue condizioni e della sua età. La Corte aveva risposto che l'unico divieto legato all'età tutela chi ha commesso il reato prima dei 18 anni. Beasley era stato condannato nel 1998 per l'omicidio di Carolyn Monfort, 62 anni, uccisa tre anni prima nella sua abitazione a sud-ovest di Orlando. L'uomo era ospitato nella casa mentre svolgeva lavori di manutenzione in alcuni appartamenti amministrati dalla donna. La Florida, che nel 2025 ha registrato 19 esecuzioni, un record nella sua storia moderna, ha fissato per il 20 ottobre quella di William Reaves Jr.