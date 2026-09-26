'Israele fu avvertito dall'Egitto sull'attacco del 7 ottobre'

AGI - In Israele una nuova inchiesta giornalistica potrebbe alimentare il caos dopo la notizia diffusa da Haaretz su un presunto avvertimento a Benjamin Netanyahu da parte del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, sull'attacco del 7 ottobre, una nuova inchiesta giornalistica potrebbe alimentare il caos in Israele.
"Israele fu avvertito dall'intelligence egiziana sull'attacco del 7 ottobre"
Secondo la rivista The Atlantic, poco prima dell'invasione guidata da Hamas, un avvertimento egiziano fu trasmesso dall'allora capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, ad alti funzionari israeliani all'aeroporto Ben Gurion. Già due giorni dopo la strage messa in atto dall'organizzazione palestinese, un funzionario dell'intelligence egiziana aveva dichiarato all'Associated Press che Israele aveva ignorato ripetuti avvertimenti sul fatto che Hamas stesse pianificando "qualcosa di grosso", e il sito di notizie Ynet aveva riferito che proprio Kamel aveva avvertito personalmente Netanyahu 10 giorni prima delle atrocità.
La visita di Abbas Kamel in Israele
La rivista statunitense sottolinea che Abbas Kamel non ha fornito ai funzionari israeliani alcuna informazione precisa su quando sarebbe avvenuto l'attacco o su come si sarebbe svolto, quando è atterrato il 26 settembre all'aeroporto Ben Gurion, dove il suo aereo è rimasto per poco più di un'ora mentre incontrava funzionari non specificati. E non è chiaro con chi si sia incontrato. L'aereo egiziano rimase a terra in Israele per 67 minuti, secondo il registro di volo delle autorità aeroportuali israeliane, prima di tornare al Cairo.
L'avvertimento su Gaza
Il rapporto afferma che il capo degli 007 del Cairo raccomandò al governo israeliano di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per scongiurare il conflitto. Il suo messaggio, secondo un ex funzionario israeliano informato in seguito sulla visita, fu: "Se non cambiate rotta, Gaza vi esploderà in faccia".
I dubbi sulle reazioni israeliane
A tre anni di distanza dal più devastante attacco a sorpresa nella storia di Israele, resta un mistero cosa abbiano fatto i funzionari israeliani in seguito all'avvertimento di Kamel. Tuttavia, funzionari di sette diversi Paesi, interagendo con The Atlantic, hanno affermato che la visita di Kamel avrebbe dovuto far scattare l'allarme ai massimi livelli del governo israeliano.
Le smentite di Netanyahu
Nei giorni successivi all'attacco, l'ufficio di Netanyahu ha negato che avesse ricevuto avvertimenti, diretti o indiretti, dall'Egitto sulla situazione a Gaza.
Le conseguenze dell'attacco del 7 ottobre
L'attacco di Hamas, avvenuto 11 giorni dopo la visita di Kamel, ha provocato la morte di circa 1.200 persone, principalmente civili, e il sequestro a Gaza di 251 ostaggi durante raid coordinati contro kibbutz, basi militari e il festival musicale di Supernova.