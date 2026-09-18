7 ottobre, l'Anp 'Avvertimmo Israele dell’attacco di Hamas'

AGI - Sufian Abu Zaida, ex ministro dell'Autorità nazionale palestinese originario di Gaza, ha confermato di essere la fonte citata in un articolo di Haaretz nel quale si rivelava che il premier Benjamin Netanyahu era stato avvertito dal leader emiratino Mohammed bin Zayed poco prima del 7 ottobre 2023 dei piani di Hamas di attaccare.
Le dichiarazioni dell'ex ministro dell'Anp
In un video pubblicato su Facebook, e rilanciato dai media israeliani, l'esponente di Fatah, legato a Mohammed Dahlan, ha asserito di aver svolto all'epoca il ruolo di intermediario tra lo Stato ebraico e Hamas e di aver trasmesso ai servizi di intelligence israeliani un avvertimento sui piani di Yahya Sinwar per una grande offensiva.
Netanyahu ha smentito tutto e ha annunciato una denuncia per diffamazione, sostenendo di non aver mai parlato con MbZ nei giorni precedenti al 7 ottobre.
Le parole di Zaida arrivano dopo l'indiscrezione diffusa dai giornalisti Shlomi Eldarand e Ruth Yuval, per un nuovo libro in cui si citano decine di interviste con fonti, tra cui alti funzionari in Israele e in tutto il mondo.
Netanyahu: rivelazioni sul 7 ottobre menzogna totale
L'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di "una menzogna totale! Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione e non ha ricevuto alcun avvertimento da lui", ha dichiarato in risposta alle rivelazioni di Haaretz.