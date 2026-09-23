È il giorno del vertice, Trump e Xi faccia a faccia a Washington

AGI - È il giorno del tanto atteso vertice tra il presidente Usa, Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping. Nel faccia a faccia a Washington, secondo le previsioni, i due leader cercheranno di consolidare il disgelo nelle tensioni tra le due potenze. Xi è arrivato a bordo di un aereo speciale accompagnato dalla moglie, Peng Liyuan, dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi e da Cai Qi, membro del Comitato permanente dell'Ufficio politico del Partito Comunista, oltre ad altri funzionari, secondo quanto riferito dall'emittente di Stato Cctv.
Commercio e IA argomenti prioritari del vertice
Il commercio e l'intelligenza artificiale figurano tra gli argomenti prioritari dell'agenda della visita che affronterà anche altri numerosi punti di attrito tra Pechino e Washington; dai conflitti che coinvolgono Iran e Ucraina alle rivendicazioni cinesi su Taiwan, fino alla rivalità tecnologica e alle forniture di semiconduttori. L'anno scorso, le due maggiori economie mondiali sono state coinvolte in una guerra commerciale dalle ripercussioni globali.
Trump e Xi avevano concordato una tregua in Corea del Sud nell'ottobre 2025, consolidandola poi durante una visita di Trump a Pechino lo scorso maggio. Sarà la prima visita di Xi alla Casa Bianca in oltre un decennio. Trump offrirà una cena di Stato in suo onore stasera, a cui sono invitati anche i vertici delle aziende tecnologiche; il giorno dopo, Xi e Peng torneranno alla Casa Bianca per una visita ai National Archives.
Prima dell'arrivo di Xi, Trump ha incontrato la premier giapponese
La prima ministra giapponese, Sanae Takaichi, ha discusso con Trump questioni relative alla Cina, alla vigilia dell'arrivo negli Stati Uniti di Xi Jinping, in un contesto di tensioni di lunga data legate a Taiwan."I due leader, in vista del prossimo vertice tra Stati Uniti e Cina, hanno scambiato opinioni su diverse questioni relative alla Cina, compresa la sicurezza economica, e hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento tra Giappone e Stati Uniti", ha riferito il Ministero degli Esteri giapponese in merito al dialogo bilaterale tenutosi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. I colloqui tra i due leader seguono l'avvertimento lanciato dal leader cinese Xi a Trump nel mese di maggio, secondo cui una gestione inadeguata della questione di Taiwan - che la Cina considera parte inalienabile del proprio territorio - potrebbe portare entrambe le potenze a uno "scontro" o addirittura a un "conflitto", mentre Washington mantiene in sospeso una fornitura di armi per l'isola del valore di 14 miliardi di dollari.