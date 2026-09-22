IA e predominio tecnologico, la visita di Xi da Trump

AGI - Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti dal 23 al 25 settembre su invito di Donald Trump, nel primo viaggio di Stato a Washington dal 2015, per discutere di commercio, tecnologia, IA e con ogni probabilità anche dei principali dossier internazionali. La visita, ha fatto sapere Pechino, mira a consolidare il dialogo e la "stabilità strategica" tra le due potenze, mentre restano aperte dispute su dazi, tecnologia, sicurezza e sanzioni, con possibili ulteriori incontri tra i due leader a novembre e dicembre.
Il viaggio di Xi segnerà anche il suo secondo incontro faccia a faccia quest'anno con Trump, mentre le due maggiori economie mondiali cercano di stabilizzare una relazione messa a dura prova da controversie commerciali, tecnologiche e di sicurezza nazionale.
Secondo il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, Xi avrà "un approfondito scambio di opinioni con Trump sulle principali questioni riguardanti le relazioni bilaterali, la pace mondiale e gli sviluppi in corso". Xi e Trump si sono incontrati l'ultima volta a Pechino a maggio, in un vertice conclusosi con l'impegno a perseguire una "relazione costruttiva di stabilità strategica".
Negli Stati Uniti, questa settimana, i due leader dovrebbero discutere di commercio, tecnologia e altre aree di frizione, con l'Intelligenza Artificiale (IA) che probabilmente sarà tra i temi principali all'ordine del giorno.
Con un protocollo insolito, Trump saluterà personalmente Xi - che viaggia accompagnato dalla moglie Peng Liyuan - alla base aerea di Andrews mercoledì, prima del vertice di due giorni a Washington. La visita di Stato inizierà giovedì con una cerimonia di benvenuto al piano nobile della Casa Bianca e una parata militare nel Giardino delle Rose, seguita dai colloqui dei leader.
Chi ci sarà alla cena di Stato
Alla cena di Stato che si terrà nella East Room parteciperanno importanti dirigenti statunitensi, tra cui l'amministratore delegato di Tesla Elon Musk, il fondatore di Amazon Jeff Bezos, il capo di Apple Tim Cook e l'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang.
Musk, Huang e Cook erano anche tra gli oltre 12 dirigenti americani di alto livello che hanno accompagnato Trump nella sua visita in Cina dal 13 al 15 maggio scorso. "Migliaia di persone vorrebbero partecipare a questa cena", ha detto Trump ai giornalisti venerdì nello Studio Ovale quasi rammaricandosi del fatto che la sala da ballo da 1.000 posti che sta aggiungendo alla Casa Bianca non sarà disponibile per il ricevimento perche' e' ancora in costruzione.
Venerdì, poi Trump e la First Lady Melania ospiteranno Xi e la moglie per un te' privato alla Casa Bianca, seguito da una visita agli Archivi nazionali prima della partenza del leader cinese.
L'incontro tra Bessent e He
Ieri, il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent e il vice primo ministro cinese He Lifeng si sono incontrati a New York per un ultimo ciclo di colloqui, concordando di avviare un dialogo sull'IA e di istituire un organismo commerciale bilaterale, un'idea già proposta durante l'incontro Trump-Xi a maggio.
Bessent ha affermato che la creazione del meccanismo di dialogo sull'IA rappresenta un passo importante per ridurre i rischi derivanti da una tecnologia in rapida evoluzione. "La cosa più importante è iniziare a parlare", ha detto al Financial Times, "probabilmente ci incontreremo di nuovo tra due mesi a Shenzhen".
Le accuse sull'AI
Washington accusa le aziende cinesi di ottenere capacità avanzate di IA attraverso l'estrazione non autorizzata di modelli statunitensi e sta monitorando attentamente il modo in cui la Cina accede a chip di ultima generazione.
Pechino ha respinto le accuse definendole infondate, avvertendo che qualsiasi tentativo di frenare lo sviluppo tecnologico della Cina o limitare il suo settore dell'Intelligenza Artificiale potrebbe scatenare ritorsioni. Le tensioni sull'IA si consumano mentre entrambi i Paesi cercano di preservare la fragile tregua commerciale raggiunta dopo l'incontro tra Trump e Xi a Busan, in Corea del Sud, lo scorso anno. Una nuova ondata di dispute economiche sta inoltre mettendo a dura prova le relazioni.
Negli ultimi mesi, Washington ha ampliato la sua lista nera prendendo di mira lavoro forzato nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, ha vietato la robotica e gli inverter cinesi e ha sanzionato le aziende cinesi che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran, provocando rapide ritorsioni da parte di Pechino. Per quanto riguarda gli altri aspetti sostanziali della visita, funzionari statunitensi hanno affermato che Washington e Pechino potrebbero essere pronte ad allentare alcune tariffe su beni non strategici. Trump e Xi potrebbero incontrarsi di persona altre due volte quest'anno: al vertice Ceo della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) a Shenzhen, nel Sud della Cina, a novembre, e al vertice del G20 a Miami a dicembre.