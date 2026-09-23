Lavrov: Russia pronta ai negoziati ma la guerra non sarà sospesa

AGI - La Russia non intende sospendere la guerra contro l'Ucraina, iniziata oltre quattro anni fa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
"Non faremo alcuna pausa nella nostra operazione militare speciale", ha affermato Lavrov, accusando l'Europa di voler approfittare di un'eventuale interruzione dei combattimenti per "inondare di armi il regime di Kiev".
"Avendo imparato dalla dura esperienza, non sospenderemo l'operazione militare speciale durante i negoziati, in qualsiasi forma si svolgano", ha affermato. "Sebbene sia proprio questo ciò che l'Europa desidera, l'obiettivo è sempre lo stesso: ottenere una tregua e rifornire gli arsenali militari esauriti del regime di Kiev, che, per disperazione, ha da tempo fatto ricorso a metodi apertamente terroristici", ha sottolineato il ministro.
Il capo della diplomazia russa ha comunque affermato la volontà di Mosca di negoziare nonostante l'intenzione di non sospendere la cosiddetta operazione speciale.
"La Russia, e il presidente Vladimir Putin lo ha ripetutamente confermato, è pronta a negoziare per raggiungere proprio una pace duratura e giusta", ha affermato Lavrov.