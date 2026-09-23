Rinnovo Duma, Putin ringrazia gli elettori per affluenza record

AGI - Il presidente Vladimir Putin, nel corso di una riunione di governo, ha ringraziato i cittadini russi per la loro partecipazione attiva alle elezioni della Duma di Stato, nelle quali il suo partito ha conquistato la maggioranza assoluta.
"Il numero record di persone che si sono recate ai seggi elettorali e hanno votato dimostra che il popolo sostiene i nostri sforzi per rafforzare il Paese", ha affermato Putin, riferendosi all'affluenza record registrata nella consultazione.
Le accuse di interferenze esterne
"È risaputo che hanno cercato di interferire con noi e di sabotare queste elezioni, come dimostrano i continui tentativi del nemico di violare le difese aeree di Mosca e di altre regioni", ha denunciato il leader del Cremlino, citato da Ria Novosti.
"Ma le file ai seggi elettorali indicano che è impossibile intimidire la Russia", ha sottolineato il presidente.
Il successo di Russia Unita, al partito di Putin va la maggioranza record alla Duma
Il riferimento ai soldati al fronte
Putin ha poi evidenziato che queste elezioni rappresentavano anche un voto di fiducia per i soldati impegnati in prima linea. Secondo il presidente, i cittadini credono nelle forze armate, nel loro coraggio, nell'eroismo, nella devozione alla Patria e nella prospettiva della vittoria.
Gli obiettivi dell'operazione militare
"Non ho dubbi che tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati nell'ambito dell'operazione militare speciale saranno raggiunti", ha concluso il presidente russo.