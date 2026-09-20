'Russia Unita' vince le elezioni, primi risultati al 57,31%

AGI - Il partito del Cremlino, Russia Unita (RU), ha vinto le elezioni legislative svoltesi nel Paese negli ultimi tre giorni, ottenendo il 57,31% dei voti secondo i primi risultati ufficiali diffusi oggi.
Il partito di governo - la cui campagna elettorale è stata guidata dal presidente russo Vladimir Putin - ha raggiunto questo risultato nel voto proporzionale di lista, che assegna metà (250) dei seggi della Duma, la camera bassa del parlamento (composta da 450 seggi in totale).
I risultati degli altri partiti e l'affluenza alle urne
Secondo la Commissione Elettorale Centrale (CEC), che ha scrutinato il 17,05% delle schede, il Partito Comunista della Federazione Russa si è piazzato al secondo posto con il 13,89% dei voti. Poi gli ultranazionalisti del Partito Liberal-Democratico di Russia con il 9,29% e i liberali di "Nuova Gente" con il 7,97%. Infine, "Russia Giusta" avrebbe un posto in parlamento come quinto partito, con il 5,09%.
Subito dopo l'annuncio dei primi risultati, il leader di RU, Dmitry Medvedev, ha dichiarato che "i cittadini del nostro Paese mantengono la fiducia nella principale forza politica". La CEC ha stimato un'affluenza alle urne superiore al 56% degli aventi diritto, superando i dati registrati nelle due precedenti elezioni legislative (2016 e 2021). Per quanto riguarda il voto elettronico - un meccanismo che secondo l'opposizione è soggetto a frodi - RU ha ottenuto il 49,06% dei voti, seguita da "Nuova Gente" con il 15,42% e dai comunisti con il 12,26%.
Le reazioni del governo, gli attacchi su Mosca e le denunce dell'opposizione
Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha espresso fiducia nel fatto che la linea diplomatica del Paese non cambierà in seguito alle prime elezioni legislative tenutesi durante la guerra, affermando che la Russia ha respinto tutti i tentativi delle nazioni occidentali di interferire nel voto e di "dipingerlo come antidemocratico". Intanto, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato - dopo il più massiccio attacco di droni e missili contro la capitale dall'inizio del conflitto, avvenuto oggi - che Kiev "ha fatto di tutto per far fallire le elezioni", ma il risultato è stato "esattamente l'opposto".
Yabloko, l'unico partito pacifista russo escluso dalla competizione elettorale per la quota proporzionale, ha segnalato numerose irregolarità, in particolare riguardo all'impossibilità per molti russi di utilizzare schede cartacee e all'obbligo di votare per via elettronica.
L'opposizione in esilio aveva esortato i russi contrari alla guerra a sostenere Yabloko nei collegi uninominali e qualsiasi partito in grado di sottrarre seggi a Russia Unita nel voto proporzionale, nell'ambito dell'iniziativa "Mezzogiorno contro la guerra", che prevedeva di recarsi alle urne oggi alle ore 12:00. Secondo i sondaggi condotti dall'organizzazione non governativa Vesna, il partito che ha ottenuto più voti presso i seggi allestiti dai consolati russi all'estero è stato Nuova Gente, seguito dai comunisti.