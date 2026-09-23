Museo di Lucas a Los Angeles, tutti in fila per Guerre Stellari
Tutti in fila a Los Angeles per il museo di 'Guerre Stellari' 
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Tutti in fila a Los Angeles per il museo di 'Guerre Stellari'

L'opera ricorda un'astronave ed è stata creata dal regista e produttore cinematografico, insieme alla moglie Mellody Hobson
Museo di Arte Narrativa di George Lucas a Los Angeles
VALERIE MACON / AFP - Museo di Arte Narrativa di George Lucas a Los Angeles
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AGI - I fan di Guerre stellari e gli amanti dell’arte si sono riversati all’inaugurazione dell’attesissimo Museo di Arte Narrativa di George Lucas a Los Angeles, negli Stati Uniti.

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Gli appassionati dell’opera di Lucas hanno fatto la fila per visitare la colossale struttura, che ricorda un’astronave. Il museo, realizzato dall’82enne creatore della saga insieme alla moglie e socia in affari Mellody Hobson, vuole essere un "tempio dell’arte per il popolo", secondo quanto dichiarato dai suoi ideatori. La coppia era presente all’ingresso del museo per accogliere e stringere la mano ai primi 100 visitatori.

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Svelato il museo di Lucas a Los Angeles

Eric Cheung, un dentista e agente immobiliare che è arrivato travestito da pilota della saga, ha raccontato di essersi subito iscritto al museo e di essersi persino offerto come volontario. “Ogni opera d’arte racconta una storia”, ha dichiarato parlando delle intenzioni del museo.

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Progettato dall’architetto cinese Ma Yansong il museo ospiterà tutte le forme di narrazione visiva, tra cui pittura, fotografia, scultura, illustrazione, fumetto, performance e video

Il quartiere universitario

Il museo è stato costruito in quello che un tempo era un parcheggio vicino alla University of Southern California, l’alma mater del regista. Per Brenda Chambliss, residente da oltre un decennio nella zona a sud di Los Angeles, il fatto che Lucas abbia collocato il museo nel quartiere “significa tutto”. La zona può portare con sé uno “stigma” legato alla criminalità o alla povertà, ha affermato. Ma l’imponente edificio ricco di opere d’arte è un’attrazione positiva.

L’accoglienza dei visitatori

All’ingresso, i visitatori sono accolti dal caccia stellare giallo Naboo N-1 che appare in “La minaccia fantasma” (1999), il primo episodio di Guerre stellari.

Museo di Arte Narrativa di George Lucas a Los Angeles
VALERIE MACON / AFP - Museo di Arte Narrativa di George Lucas a Los Angeles

Le opere esposte

Tuttavia, i suoi oltre 9.300 metri quadrati di superficie espositiva offrono molto più che semplici cimeli della famosa saga. Le oltre 30 gallerie espongono opere di artisti come Banksy, Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White e Robert Colescott. Non mancano i fumetti di Winsor McCay, Jack Kirby e Frank Frazetta, né le illustrazioni di Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith e N.C. Wyeth.

"Mi piace che Lucas utilizzi la sua piattaforma per riunire altri artisti», ha dichiarato all’AFP Sandi Granados nel negozio di souvenir.

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