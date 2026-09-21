A Los Angeles il futuristico Lucas Museum of Narrative Art

AGI - Da lontano, sembra che una gigantesca astronave sia appena atterrata nelle strade punteggiate di palme vicino al centro di Los Angeles. Potrebbe anche essere una nuvola passeggera, ma per il suo architetto cinese Ma Yansong, finché l'edificio "suscita curiosità", ha raggiunto il suo scopo.
Negli ultimi due decenni, Ma ha creato dozzine di progetti di grande impatto visivo nel suo paese d'origine e all'estero, integrando la natura con design eleganti e moderni. In un certo senso, il suo stile apparentemente ispirato alla fantascienza si adatta perfettamente al suo ultimo progetto che aprirà il 22 settembre, il Lucas Museum of Narrative Art di Los Angeles, fondato dal creatore di "Star Wars" George Lucas e sua moglie, Mellody Hobson.
"L'edificio assume un aspetto futuristico che genera entusiasmo", ha detto Ma all'AFP presso l'ufficio di Pechino di MAD Architects, lo studio da lui fondato nel 2004. "Quando le persone visitano il Lucas Museum, ognuno porterà la propria prospettiva unica", ha detto il cinquantenne, che l'anno scorso è stato incluso nella lista delle 100 persone più influenti della rivista Time.
"Potrebbero catturare un raggio di luce, vederlo tagliare attraverso l'edificio, intravedere le nuvole, il cielo o persino il cosmo. Ciò suscita curiosità e nuove idee, e questi pensieri diversi sono incredibilmente preziosi".
Dalle radici negli hutong ai grandi successi internazionali
Originario di Pechino, è cresciuto in una casa a corte tipica dei vicoli "hutong" che attraversano il centro storico della capitale cinese. "C'era un legame molto stretto con la natura", ha detto, ricordando gli alberi e le piccole sacche di spazio aperto intervallate nei quartieri degli hutong.
Successivamente, è andato all'estero per formarsi come architetto, diplomandosi alla Yale School of Architecture e lavorando per un breve periodo presso lo studio dell'acclamata designer iracheno-britannica Zaha Hadid. Ma e il suo studio hanno ideato opere emblematiche in tutta la Cina, tra cui l'Harbin Opera House, una vasta struttura in picchiata arroccata drammaticamente sulle rive del gelido fiume Songhua.
All'estero, i suoi progetti degni di nota includono un paio di tortuosi edifici residenziali chiamati "Absolute Towers" vicino a Toronto, in Canada, e un museo sul tema della migrazione inaugurato lo scorso anno a Rotterdam, nei Paesi Bassi.
La filosofia "shanshui" e l'armonia con la natura
La visione architettonica di Ma trae ispirazione dai dipinti tradizionali cinesi conosciuti come "shanshui", o "montagne e acqua", che di solito raffigurano scenari naturali. Il Lucas Museum è strettamente intrecciato con l'ambiente esterno grazie a prati, alberi, acqua corrente e un tetto ricoperto di vegetazione e pannelli solari.
"Se guardi un giardino cinese, è un ambiente completamente naturale, anche se è stato progettato artificialmente", ha detto Ma all'AFP. "C'è una conversazione globale ora sull'ecologia e su come avvicinare le persone alla natura, eppure trovo che l'architettura tradizionale orientale abbia dominato questo molto tempo fa", ha detto.
Un'architettura centrata sulle persone e sull'inclusione
Ma ha detto all'AFP di abbracciare quello che definisce un "grande cambiamento" nell'architettura verso il porre le persone, piuttosto che gli edifici stessi, al centro del concetto di design. "Non usiamo l'architettura per ostentare ricchezza o potere", ha detto. Sebbene molti dei clienti di MAD dispongano di risorse finanziarie significative, Ma ha affermato che il suo obiettivo non è semplicemente impressionare, ma anche creare "uno spazio di valore unico di cui le persone possano divertirsi".
L'ufficio di MAD a Pechino si trova nel cuore di un quartiere di hutong vicino a dove Ma ha frequentato la scuola in gioventù. "Mi piacciono queste piccole strade, con i loro alberi, la gente che passa e quella certa atmosfera della vita urbana quotidiana", ha detto.
Ma ha detto che quando progetta un edificio vuole assicurarsi che dia "libertà di movimento" ai residenti – un concetto che ha guidato la sua progettazione del progetto Baiziwan Social Housing a Pechino, un complesso residenziale sovvenzionato per comunità a basso reddito.
"Molti individui a basso reddito sentono di non potersi integrare nella città", ha detto Ma. "Spesso questi alloggi sono recintati, isolando i residenti", ha detto, aggiungendo: "È una barriera psicologica: sentono che la città non li accetta".
A differenza degli appartamenti chiusi a forma di blocco che sono sorti nelle città cinesi durante decenni di rapida urbanizzazione, Baiziwan presenta una pianta aperta con un livello del giardino rialzato e un design che ottimizza la luce solare. Ma ha detto che non vuole che i suoi edifici "siano un palazzo o una struttura simile a un tempio che esige riverenza. Voglio che sia aperto, un luogo dove tutti si sentano padroni della città".