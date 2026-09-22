Com'è morto il figlio di Cindy Crawford: l'ipotesi overdose

AGI - Una sospetta overdose all'interno di una struttura di riabilitazione a Los Angeles. È questo l'elemento centrale su cui stanno lavorando gli investigatori di Santa Monica per chiarire la scomparsa di Presley Gerber, il modello 27enne figlio della supermodella Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber.
Il giovane è stato trovato senza vita domenica mattina. Gli inquirenti hanno confermato che al momento non ci sono segni di violenza o di terzi coinvolti, mentre l'ufficio del medico legale sta completando gli esami tossicologici per accertare le cause esatte del decesso.
La dipendenza
Negli ultimi anni, Presley Gerber aveva parlato apertamente delle sue fragilità, trasformando la sua battaglia personale in un impegno sociale con l'iniziativa Mental Health Mondays. In un video sui social aveva raccontato senza filtri l'uso di farmaci con ricetta, tra cui antidepressivi e ansiolitici per contrastare gli attacchi di panico, spiegando di aver attraversato un periodo segnato da gravi lutti e momenti di forte sofferenza emotiva.
Nonostante il successo giovanissimo nella moda — con sfilate e campagne per marchi internazionali come Burberry, Celine, Tommy Hilfiger e Moschino — Gerber aveva rivelato la difficoltà nel gestire la pressione della visibilità pubblica.
Il ricordo della sorella Kaia
La famiglia ha chiesto il rispetto della privacy per affrontare un dolore devastante. Mesi fa, in occasione del suo 27° compleanno, la madre Cindy Crawford gli aveva scritto sui social un messaggio d'amore: "Sono orgogliosa dell'uomo che sei diventato, ma per me sarai sempre il mio bambino".
Recentemente, anche la sorella Kaia Gerber aveva affrontato il tema della dipendenza del fratello in un'intervista, descrivendo la forza e la sincerità con cui Presley mostrava la propria vulnerabilità in famiglia: "Mio fratello è stato un maestro nel mostrarsi umano con tutti noi".
Tra i tanti messaggi di cordoglio dal mondo della moda e dello spettacolo, anche quello di Paris Hilton, che ha ricordato il giovane modello come "un'anima dolce, sensibile e genuina".