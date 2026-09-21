Morto a 27 anni il figlio di Cindy Crawford

AGI - Presley Gerber, figlio della supermodella Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber, è morto all'età di 27 anni. La notizia, riportata da ABC, è stata confermata dal medico legale della contea di Los Angeles.
Secondo quanto emerso, il decesso sarebbe avvenuto domenica all'interno di una struttura di riabilitazione.
La carriera nel mondo della moda
Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Fratello maggiore della modella e attrice Kaia Gerber, Presley aveva intrapreso la carriera nella moda firmando un contratto con l'agenzia IMG Models all'età di 15 anni. Nel corso della sua attività professionale ha sfilato durante le settimane della moda per marchi come Moschino e Dolce & Gabbana, partecipando inoltre a campagne pubblicitarie per Calvin Klein.
Le sfide personali e il percorso di riabilitazione
In passato, Gerber aveva parlato pubblicamente delle proprie sfide legate alla salute mentale e alla dipendenza da sostanze, affrontando apertamente il percorso di riabilitazione e le cure seguite dopo l'incriminazione per guida in stato di ebbrezza avvenuta nel 2019.