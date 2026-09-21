Trump: CNN, MSNOW, Politico fanno causa contro stop a Casa Bianca
Il no all'esclusione dalla Casa Bianca. CNN, MSNBC e Politico fanno ricorso contro Trump
Home>Estero

Il no all'esclusione dalla Casa Bianca. CNN, MSNBC e Politico fanno ricorso contro Trump

Il presidente USA aveva annunciato il divieto di accesso alla residenza presidenziale per queste testate, come punizione per la diffusione di quelle che egli definisce "fake news"
La postazione di trasmissione della CNN nell'area stampa della Casa Bianca
SAUL LOEB / AFP - La postazione di trasmissione della CNN nell'area stampa della Casa Bianca
trump casa bianca media
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - CNN, MS NOW e Politico faranno causa all'amministrazione Trump dopo essersi visti negare l'accesso alla Casa Bianca.

ADV

Le testate americane fanno causa all’amministrazione Trump

ADV

Lo hanno annunciato lunedì le testate giornalistiche in una dichiarazione congiunta. "Questa mattina abbiamo comunicato al governo che oggi avvieremo un'azione legale per tutelare i nostri diritti sanciti dal Primo Emendamento e difendere il principio secondo cui non spetta al governo decidere cosa la stampa debba riportare o pubblicare", si legge nella nota.

Il divieto d'accesso

Venerdì sorso, il 18 settembre, il presidente Donald Trump aveva annunciato il divieto di accesso alla residenza presidenziale per queste testate, come punizione per la diffusione di quelle che egli definisce "fake news".

Leggi anche:
Il presidente Usa Donald Trump
I giornalisti della Casa Bianca contro Trump: "Attacca la libertà di stampa"
I cronisti: "Questa vicenda riguarda qualcosa di più dei diritti dei giornalisti. Riguarda il diritto del popolo americano"

Una disposizione per contrastare le fake news

In questo clima di tensione, il presidente americano Donald Trump nega che la Casa Bianca stia attaccando la libertà di stampa ma rivendica di scagliarsi invece contro le bufale che secondo lui rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale. "La Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla stampa libera, un valore che ho molto a cuore. Sta invece attaccando le "fake news", un fenomeno che si è diffuso come un cancro nei nostri amati Stati Uniti d'America. Si tratta di un fenomeno corrotto, intenzionale, pervasivo, perfettamente coordinato e totalmente fuori controllo. Rappresenta una minaccia per la nostra sicurezza nazionale e deve essere fermato, ORA! Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione", scrive il capo della Casa Bianca sul suo social Truth.

ADV