Trump: CNN, MSNOW, Politico fanno causa contro stop a Casa Bianca

AGI - CNN, MS NOW e Politico faranno causa all'amministrazione Trump dopo essersi visti negare l'accesso alla Casa Bianca.
Le testate americane fanno causa all’amministrazione Trump
Lo hanno annunciato lunedì le testate giornalistiche in una dichiarazione congiunta. "Questa mattina abbiamo comunicato al governo che oggi avvieremo un'azione legale per tutelare i nostri diritti sanciti dal Primo Emendamento e difendere il principio secondo cui non spetta al governo decidere cosa la stampa debba riportare o pubblicare", si legge nella nota.
Il divieto d'accesso
Venerdì sorso, il 18 settembre, il presidente Donald Trump aveva annunciato il divieto di accesso alla residenza presidenziale per queste testate, come punizione per la diffusione di quelle che egli definisce "fake news".
Una disposizione per contrastare le fake news
In questo clima di tensione, il presidente americano Donald Trump nega che la Casa Bianca stia attaccando la libertà di stampa ma rivendica di scagliarsi invece contro le bufale che secondo lui rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale. "La Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla stampa libera, un valore che ho molto a cuore. Sta invece attaccando le "fake news", un fenomeno che si è diffuso come un cancro nei nostri amati Stati Uniti d'America. Si tratta di un fenomeno corrotto, intenzionale, pervasivo, perfettamente coordinato e totalmente fuori controllo. Rappresenta una minaccia per la nostra sicurezza nazionale e deve essere fermato, ORA! Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione", scrive il capo della Casa Bianca sul suo social Truth.