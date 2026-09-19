I giornalisti della Casa Bianca contro Trump

AGI - L'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca ha attaccato il Presidente Trump per la messa al bando di Cnn, MsNow e Politico. "Il Presidente lo ha detto chiaramente nello Studio Ovale, descrivendo la sua stessa iniziativa come un 'divieto della stampa libera'", ha dichiarato su X la presidente della Whca, Jacqui Heinrich, corrispondente di Fox News.
"La Costituzione tutela la libertà di stampa dalle interferenze del governo. Questa tutela non dipende dal fatto che al Presidente piaccia o meno la copertura giornalistica di un'organizzazione, che sia d'accordo con i suoi articoli o che approvi le domande poste dai suoi giornalisti", ha aggiunto.
Riguarda tutto il popolo americano
"Questa vicenda riguarda qualcosa di più dei diritti dei giornalisti - ha sottolineato - Riguarda il diritto del popolo americano a ricevere un resoconto completo e indipendente delle attività, delle politiche e delle decisioni di chiunque occupi la più alta carica della nazione".
"La Whca si schiera in difesa dei nostri colleghi di Cnn, MsNow e Politico, che vengono presi di mira per il semplice fatto di svolgere il proprio lavoro", ha concluso.