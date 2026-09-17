Tusk: 'Rischio di attacchi ibridi russi contro i Paesi Nato'
Tusk: "Rischio di attacchi ibridi russi contro i Paesi della Nato"
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Tusk: "Rischio di attacchi ibridi russi contro i Paesi della Nato"

Il premier polacco avverte: possibili sconfinamenti con droni e missili per indebolire la risposta dell'Alleanza
Il premier polacco Donald Tusk
ROLAND SCHLAGER / APA / AFP - Il premier polacco Donald Tusk
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AGI - Le informazioni di intelligence indicano che la Russia stia preparando "attacchi ibridi con droni e missili" contro i Paesi che sostengono l'Ucraina, tra cui la Polonia. Lo ha dichiarato il premier polacco, Donald Tusk, definendo le valutazioni ricevute "molto coerenti e convincenti".

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Il rischio di sconfinamenti nel territorio Nato

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Secondo Tusk, Mosca potrebbe presentare eventuali sconfinamenti come incidenti accidentali, con l'obiettivo di "paralizzare o almeno indebolire la determinazione della Nato" ad applicare le disposizioni del Trattato nordatlantico.

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"Esiste un rischio reale che droni o altri tipi di proiettili vengano lanciati nel territorio di uno o più Paesi della Nato sul fianco orientale e possano persino provocare danni - ha affermato il premier polacco -. La narrazione ufficiale sarà che si è trattato di un incidente e che non esiste alcun motivo per prendere in considerazione una risposta della Nato", ha aggiunto Tusk.

L'obiettivo sarebbe indebolire l'Alleanza

Secondo Tusk, lo scopo di queste operazioni sarebbe quello di indebolire la coesione dell'Alleanza Atlantica e convincere gli Stati membri che l'articolo 5 sulla difesa collettiva sia "più teorico che pratico". "L'ipotesi è che nessuno voglia morire per la Lettonia o la Lituania quando ci troviamo di fronte a incidenti e non a una dichiarazione di guerra", ha spiegato.

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La strategia degli incidenti ricorrenti

Tusk ha avvertito che la Russia potrebbe utilizzare episodi "ricorrenti", utilizzandoli come dimostrazione sempre più evidente dell'incapacità della Nato di rispondere in modo unitario.

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