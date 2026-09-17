Meghan Markle, il numero di telefono finisce nella chat di scuola

AGI - Un gruppo WhatsApp creato per i genitori della scuola dei figli si sarebbe trasformato in un problema di sicurezza per Meghan Markle. Il numero di cellulare della Duchessa di Sussex sarebbe infatti circolato tra le altre famiglie dell'istituto frequentato da poco da Archie e Lilibet, riaprendo il capitolo mai chiuso della protezione riservata ai Sussex dopo l'addio ai doveri reali.
A far emergere la vicenda sono stati alcuni screenshot comparsi online e riconducibili alla chat, ribattezzata "Year 3" e riportati dal The Sun in riferimento alla classe frequentata dai bambini, alla quale la Duchessa si era unita come tutti gli altri genitori. In una delle immagini circolate in rete, Meghan si presenterebbe al gruppo con un messaggio dai toni informali: "Ciao mamme! Grazie per il caloroso benvenuto. Sono davvero felice di far parte di questa comunità".
Un tono colloquiale, in linea con l'immagine di normalità che i Duchi di Sussex hanno più volte cercato di costruire attorno alla vita scolastica dei figli, che però questa volta si è ritorta contro la stessa Meghan, esponendo un suo recapito personale a decine di famiglie sconosciute. Buckingham Palace e i portavoce della coppia non hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.
Harry, Meghan e il ritiro dei figli dalla scuola
La diffusione del numero arriva a pochissima distanza da un'altra decisione che riguarda proprio quell'istituto. Harry e Meghan hanno scelto di ritirare Archie e Lilibet dalla scuola scelta solo pochi mesi fa. Alla base della scelta, secondo quanto ricostruito, ci sarebbero altri problemi legati alla sicurezza, e non il caso del gruppo WhatsApp. Il nodo principale riguarderebbe il tragitto necessario per raggiungere l'edificio, un percorso di circa 35 minuti che, nelle ore di traffico più intenso, può arrivare a durare quasi un'ora, moltiplicando i punti critici lungo la strada.
A pesare sulla decisione ci sarebbe stato anche un episodio avvenuto durante uno degli spostamenti, quando il convoglio con a bordo i bambini si sarebbe separato dal resto della scorta, restando per alcuni minuti privo della copertura completa prevista.
Fronte sicurezza dopo le chat su Whatsapp
Sul fronte sicurezza resta aperta una partita più ampia, che riguarda direttamente il principe Harry. Il Ravec, il comitato dell'Home Office che decide il livello di protezione per le personalità di alto profilo nel Regno Unito, avrebbe in programma una nuova valutazione completa dei rischi legati sia al Duca sia alla Duchessa di Sussex.
Una revisione che si inserisce nella battaglia legale e mediatica che Harry porta avanti da tempo per riottenere la scorta della polizia pubblica britannica, revocata dopo il trasferimento della famiglia negli Stati Uniti. Tra chat scolastiche finite online e convogli che si separano nel traffico, il tema della sicurezza dei Sussex continua così a restare, suo malgrado, al centro dell'attenzione.