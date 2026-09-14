Meghan Markle, primo video con Archie e Lilibet nel Regno Unito

AGI - Meghan Markle ha pubblicato domenica pomeriggio su Instagram un video che offre uno sguardo insolitamente intimo sulla vita familiare del principe Harry e dei loro due figli, girato dopo il trasferimento della coppia nel Regno Unito. Le immagini, della durata di 34 secondi e accompagnate dalle note di "Wake Me Up Before You Go-Go" degli Wham!, segnano la prima volta in cui la duchessa condivide contenuti sui figli dal proprio profilo da quando la famiglia ha lasciato la California.
Nel filmato si vede Meghan camminare lungo un sentiero di campagna insieme al marito e, a un certo punto, voltarsi verso la telecamera invitandolo a raggiungerla con un "Dai, vieni". Le clip successive mostrano il figlio Archie, sette anni, correre verso un gruppo di cervi, mentre la piccola Lilibet, cinque anni, pedala lungo lo stesso percorso. Tra le sequenze compaiono anche il principe Harry alle prese con la pesca insieme ai bambini e il loro labrador nero, oltre a un'inquadratura dei piedi di uno dei figli davanti a un camino acceso.
Indizi su una giornata di pioggia nei Cotswolds
Il video è punteggiato di emoji a forma di bandiera britannica e di cuore, un dettaglio che sembra sottolineare il legame ritrovato della famiglia con il Regno Unito. Non è stato precisato quando né dove sia stato girato il filmato, ma alcuni indizi visivi, un paio di stivali di gomma che calpestano una pozzanghera e i bambini calzati con scarpe impermeabili, suggeriscono una giornata di pioggia trascorsa all'aperto. Meghan, pur mostrando occasionalmente i figli sui social, tende di norma a nascondere i loro volti, riprendendoli di spalle o facendoli coprire dai genitori stessi.
Il rientro in Gran Bretagna, di cui un portavoce della coppia non aveva voluto confermare i dettagli il mese scorso, sembra ormai un fatto compiuto. All'epoca il portavoce si era limitato a far sapere che i Sussex avrebbero portato con sé i cani di famiglia, Mia e Pula, entrambi visibili più volte nel nuovo video insieme al labrador nero adottato dalla coppia alcuni anni fa. Secondo quanto riportato, la famiglia si è trasferita in una proprietà privata nella zona dei Cotswolds, fuori Londra, dove Archie e Lilibet risulterebbero già iscritti a scuola.
La frizione sui titoli reali
Harry e Meghan avevano rinunciato al ruolo di membri senior della famiglia reale nel 2020, avviando una nuova vita negli Stati Uniti. Il loro ritorno non comporta però una ripresa di impegni ufficiali: la coppia manterrà lo status di membri non attivi della famiglia reale, senza la possibilità di utilizzare i titoli di Sua Altezza Reale.
Proprio su questo punto, la scorsa settimana era emersa una frizione con la famiglia reale. Un portavoce di entrambi i duchi aveva riferito che la coppia era rimasta sorpresa nel ricevere una lettera, inviata a nome di Re Carlo III, che formalizzava il loro status di membri non attivi. Secondo quanto dichiarato, Harry e Meghan non erano stati informati in anticipo del contenuto della comunicazione, che ribadiva l'impossibilità per la coppia di utilizzare i titoli reali e ne confermava la condizione di cittadini privati.
Il video pubblicato da Meghan arriva in questo clima di tensione istituzionale, ma racconta un'altra storia: quella di una quotidianità fatta di campagna inglese, animali domestici e due bambini che crescono lontano dai riflettori mediatici della California.