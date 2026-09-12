Putin assicura: 'Mosca non minaccerà mai l'Europa'

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AGI - La Russia non intende minacciare l'Europa. Ad assicurarlo è stato il presidente russo Vladimir Putin, a margine della riunione dei Brics in India. "Non minacciamo ne' intendiamo minacciare i paesi europei. Per quale motivo dovremmo?", ha detto ai giornalisti. "Nessuno sembra considerare che non abbiamo motivi per alcun conflitto con l'Europa. Tutte le questioni sono state risolte dall'esito della Seconda Guerra Mondiale", ha assicurato.
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Sono i leader europei, ha spiegato, a utilizzare uno spauracchio inesistente. "Cercano di spaventare le loro popolazioni con una minaccia mitica russa che non esiste e non è mai esistita", ha insistito.
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