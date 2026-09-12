A New Delhi il vertice Brics con Putin, Xi e Pezeshkian

AGI - I leader dei Brics aprono oggi a New Delhi un vertice delle tensioni commerciali e delle divisioni interne a un blocco che riunisce ormai undici Paesi e quasi metà della popolazione del pianeta. La prima sessione, in programma nel pomeriggio al centro congressi Bharat Mandapam, sarà dedicata alla "governance globale inclusiva e al rafforzamento del multilateralismo", una delle priorità della presidenza indiana.
I Paesi stanno negoziando una dichiarazione che dovrebbe chiedere la riforma delle istituzioni internazionali e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una maggiore rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo negli organismi multilaterali e una posizione comune contro il terrorismo.
Come i membri del Brics arrivano al vertice
La ricerca di un consenso avviene però in un momento particolarmente complesso. La Russia partecipa al vertice mentre è impegnata nella guerra in Ucraina ed è sottoposta alle sanzioni occidentali. Il conflitto in Medio Oriente coinvolge direttamente l'Iran e ha conseguenze anche per altri membri, come Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, oltre ad alterare le rotte marittime e i mercati energetici.
Rotte sicure
Il primo ministro indiano Narendra Modi ha già richiamato l'attenzione su queste tensioni, avvertendo davanti al Forum economico dei Brics che il commercio mondiale può svilupparsi soltanto se le rotte marittime sono sicure. Modi ha inoltre chiesto al Consiglio economico del blocco di individuare i dieci principali ostacoli agli scambi tra i suoi membri. Nuova Delhi cerca così di rafforzare la dimensione economica di un raggruppamento che rappresenta circa il 49,5% della popolazione mondiale, il 40% del Pil globale e il 26% del commercio.
Putin, Xi, Pezeshkian e Al-Sisi presenti al vertice
Al centro della giornata ci sarà anche il ritorno in India del presidente cinese Xi Jinping, per la prima volta dopo sette anni, e il suo previsto incontro con Modi. I rapporti tra i due Paesi erano precipitati dopo lo scontro militare del 2020 lungo la contesa frontiera himalayana. Xi incontrerà a Nuova Delhi anche il presidente russo Vladimir Putin, che ieri ha discusso con Modi della cooperazione nei settori della difesa, dell'energia e del commercio, oltre che dei conflitti in Medio Oriente e Ucraina, e ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Al vertice partecipa anche il presidente iraniano Massoud Pezeshkian.