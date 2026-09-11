Norvegia, principessa Astrid morta 2 settimane dopo Harald
Norvegia, la principessa Astrid muore due settimane dopo il fratello Harald
Home>Estero

Norvegia, la principessa Astrid muore due settimane dopo il fratello Harald

La notizia della scomparsa, all'età di 94 anni, è stata diffusa dal Palazzo reale. Ad agosto scorso le era stato impiantato un pacemaker
La principessa Astrid di Norvegia
Amanda Pedersen Giske / NTB / AFP - La principessa Astrid di Norvegia
norvegia principessa astrid
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - La principessa Astrid di Norvegia, sorella del defunto re Harald V, è morta oggi all'età di 94 anni, esattamente due settimane dopo il fratello. Lo ha annunciato il Palazzo reale norvegese.

ADV

"La principessa si è spenta oggi, venerdì 11 settembre, all'età di 94 anni", si legge in una nota.

ADV

La malattia e la successione al trono

Mercoledì scorso, Astrid aveva partecipato in sedia a rotelle ai funerali del fratello Harald, morto il 28 agosto a 89 anni. Le sue apparizioni pubbliche erano diventate molto rare e ad agosto le era stato impiantato, come al sovrano, un pacemaker. Con la sua morte scompare l'ultima dei tre figli di re Olav V, che regnò dal 1957 al 1991. Il trono è ora occupato da Haakon VIII, 53 anni, figlio di Harald V e re dalla morte del padre.

Leggi anche:
Re

È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia
Dal 17 agosto era ricoverato all'ospedale universitario di Oslo per anemia emolitica. Si apre ora la successione al trono del figlio Haakon
ADV