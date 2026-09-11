Norvegia, principessa Astrid morta 2 settimane dopo Harald

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La notizia della scomparsa, all'età di 94 anni, è stata diffusa dal Palazzo reale. Ad agosto scorso le era stato impiantato un pacemaker
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale
AGI - La principessa Astrid di Norvegia, sorella del defunto re Harald V, è morta oggi all'età di 94 anni, esattamente due settimane dopo il fratello. Lo ha annunciato il Palazzo reale norvegese.
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"La principessa si è spenta oggi, venerdì 11 settembre, all'età di 94 anni", si legge in una nota.
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La malattia e la successione al trono
Mercoledì scorso, Astrid aveva partecipato in sedia a rotelle ai funerali del fratello Harald, morto il 28 agosto a 89 anni. Le sue apparizioni pubbliche erano diventate molto rare e ad agosto le era stato impiantato, come al sovrano, un pacemaker. Con la sua morte scompare l'ultima dei tre figli di re Olav V, che regnò dal 1957 al 1991. Il trono è ora occupato da Haakon VIII, 53 anni, figlio di Harald V e re dalla morte del padre.
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