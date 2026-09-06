La Russia minaccia: “Accuse della Germania sono inizio guerra”

AGI - Salgono i decibel nello scontro tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca dell’attentato fallito con droni ed esplosivo all’aeroporto di Lipsia.
La Russia: "Le accuse della Germania sono una dichiarazione di guerra"
Le accuse per il drone trovato a Lipsia e il riarmo della Germania sono una vera dichiarazione di guerra alla Russia. A sostenerlo è stato il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, intervistato dalla televisione russa Vesti.
"Hanno trovato un drone" all’aeroporto di Lipsia e "hanno detto che è russo e nessuno si è preoccupato di indagare ulteriormente. In termini generali, questo è essenzialmente l'inizio di una vera guerra", ha detto Lavrov. "E tutte queste dichiarazioni che (il cancelliere tedesco Friedrich) Merz ha fatto, secondo cui avrebbe reso di nuovo la Germania la prima potenza militare d'Europa, si stanno realizzando in pratica. Egli sta di fatto dichiarandoci guerra", ha insistito.
"Non hanno affatto imparato le lezioni della loro storia", ha insistito, "tutte queste metastasi del nazismo stanno iniziando a emergere. È un fenomeno pericoloso. Penso che la leadership russa giungerà a opportune conclusioni".
Le accuse della Germania alla Russia
Quello di Lipsia “e’ stato un attacco di guerra ibrida commissionato dalla Russia su suolo tedesco”, aveva denunciato pubblicamente la Germania. In particolare erano stati i due ministri tedeschi a rompere gl indugi Alexander Dobrindt (Interni) e Johann Wadephul (Esteri) puntando il dito contro il Cremlino. “Nel loro insieme le indagini della polizia, le modalità dei reati e le informazioni dei servizi di intelligence dimostrano la responsabilità russa nel tentato attacco all’aeroporto di Lipsia”, l’annuncio di Dobrindt.
L'attentato (fallito) a Lipsia
L’azione a Lipsia - la cui paternità è sempre stata respinta dalla Russia, si è sviluppata in tre tempi. Il primo drone carico di esplosivo è stato trovato nello scalo (uno degli hub principali di rifornimento militare per Kiev e utilizzato anche dalla Nato) il 4 agosto vicino a un aereo cargo ucraino Antonov .
Un altro drone ha colpito (senza danneggiarlo) un cargo della dhl. Infine dopo dieci giorni è stato rinvenuto un terzo drone carico di esplosivo militare ad alto potenziale (RDX) vicino allo scalo a Kabelsketal.
Mosse incrociate tra Russia e Germania
Berlino ha così attuato alcune contromisure come la chiusura del consolato generale russo a Bonn a cui il Cremlino ha risposto mettendo i sigilli a tutte le sedi in Russia del Goethe-Institut i centri culturali della Germania diffusi in tutto il mondo.