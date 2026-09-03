Tensione tra Germania e Russia, Mosca chiude i Goethe-Institut

AGI - Sale la tensione tra Germania e Russia. Le sedi del Goethe-Institut in Russia saranno chiuse. Lo ha deciso Mosca in risposta alla decisione della Germania di chiudere il Centro Culturale Russo di Berlino. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov durante una conferenza della società russa Znanie a margine dell'XI Forum Economico Orientale.
Recentemente Berlino aveva accusato formalmente la Russia per il tentato attacco con droni esplosivi avvenuto all'aeroporto di Lipsia, definendo l'accaduto un atto di guerra ibrida sul suolo tedesco.
Nuove tensioni tra Germania e Russia
Parlando della chiusura del centro russo a Berlino, Lavrov ha accusato i tedeschi di "compiere deliberatamente un passo che significa definitivamente la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa, che era rimasta nonostante il peso delle vicissitudini ucraine nei nostri rapporti con l'Occidente".
Chiusi in Russia i Goethe-Institut
I Goethe-Institut sono i centri culturali ufficiali della Germania. Diffusi in tutto il mondo stimolano il dialogo artistico, e sociale tra la repubblica federale e i paesi ospiti tramite dibattiti e mostre. Inoltre promuovono l’apprendimento della lingua tedesca.
"La Russia non declasserà le relazioni diplomatiche con la Germania"
La Russia non avvierà, tuttavia, un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ma ci si possono aspettare passi in tal senso da parte tedesca. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'agenzia di stampa Vesti assicurando che "non sarà Mosca a prendere l'iniziativa". "D'altra parte, ovviamente i tedeschi sono capaci di qualsiasi passo assurdo".
La Danimarca: "le aziende della Difesa nel mirino di Mosca"
La Russia sta preparando "attivamente" operazioni di sabotaggio contro la Danimarca, in particolare contro la sua industria della difesa. Lo ha dichiarato ai media locali il capo del controspionaggio danese, secondo il quale "è di fondamentale importanza che l'industria della difesa, in generale, adotti le necessarie misure di sicurezza per proteggersi".
"Molti attori del settore stanno già lavorando attivamente in tal senso" ha detto Emil Graesholm, capo del controspionaggio del Servizio di sicurezza e intelligence danese. Già nel 2024, i servizi avevano segnalato un'intensificazione della minaccia russa contro la Danimarca per il suo sostegno all'Ucraina.
Secondo Graesholm, i servizi di sicurezza russi stanno cercando di reclutare "cittadini danesi del tutto normali". Queste missioni possono consistere nello scattare foto, esaminare e redigere rapporti sulle condizioni di accesso e sicurezza intorno a una struttura.