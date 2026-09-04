Trump: 'Parlo con Putin, non vuole attaccare i territori Nato'

AGI - Donald Trump, ha ribadito di credere che Vladimir Putin non attaccherà la Natp, nonostante questa settimana la Germania abbia accusato la Russia di un tentativo di attacco con droni a un aeroporto a Lipsia. "Gli parlo. Lo conosco molto bene. Putin non ha intenzione di attaccare il territorio della Nato", ha dichiarato il presidente americano nello Studio Ovale quando un giornalista gli ha chiesto delle accuse tedesche.
Trump: "Witkoff e Kushner andranno a Mosca e a Kiev"
Trump, ha poi confermato che invierà Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e Kiev con una proposta per porre fine alla guerra in Ucraina, in corso da quattro anni. "Stanno portando con sé una proposta per porre fine alla guerra". "Li abbiamo mandati per vedere se riusciamo o meno a fare qualcosa, e ci sono buone probabilità che ci riusciremo.
"In Iran potremmo colpire presto Pickaxe Mountain"
Sul fronte del conflitto con l'Iran, gli Usa potrebbero colpire molto presto Pickaxe Mountain . Si tratta di un sito nei pressi dell'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz, gravemente danneggiato in Iran. E' una sorta di fortezza che ospita due complessi di tunnel profondamente interrati.
Trump aggiunge: "Sappiamo tutto di coloro che vivono nei Pickaxe Mountains. Se qualcosa va storto, li colpiamo duramente". Per Trump "abbiamo impedito loro di ottenere armi nucleari. Se non fossimo intervenuti, Israele non esisterebbe ora, il Medio Oriente non esisterebbe, e probabilmente avrebbero attaccato le città in Europa e poi le nostre città".
"Lo Stretto di Hormuz potrebbe non essere più necessario"
Poi un secondo avvertimento a Teheran: se “non saranno intelligenti” si ritroveranno con uno “Stretto di Hormuz che non sarà più necessario”. Secondo Trump, si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo Stretto, da cui fino a pochi mesi fa passava un quinto del petrolio e gas globale.
Xi Jinping il 24 settembre alla Casa Bianca
Donald Trump ha annunciato che riceverà Xi Jinping alla Casa Bianca il 24 settembre per una cena di Stato durante la visita del Presidente cinese. "Avremo una cena di Stato, e faremo grandi cose con la Cina", ha assicurato il Presidente degli Stati Uniti ai giornalisti nello Studio ovale.
Fino a ottobre lavori su Air Force One donato dal Qatar
Il nuovo aereo Air Force One donato dal Qatar dovrà fare lavori più lunghi del previsto fino a ottobre, dopo che una minaccia alla sicurezza in Turchia aveva costretto il Presidente a passare segretamente su un altro aereo. "Ci vorranno circa 60 giorni e la fine dei lavori avverrà a ottobre", ha detto ai giornalisti prima del viaggio in Irlanda la prossima settimana.