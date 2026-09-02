Svizzera: l'assassino di Maria Spinelli 'ha problemi psichici'

AGI - Soffre di problemi psichici l'uomo che domenica sera ha aperto il fuoco durante un rave ad Aarau, nella Svizzera tedesca, uccidendo la ventiduenne italiana Maria Spinelli e ferendo altre cinque persone.
L'uomo, uno svizzero di 43 anni, si è consegnato alla polizia il giorno dopo la strage. Durante una conferenza stampa la procura svizzera ha reso noto che l'aggressore, che non ha fornito un movente, deteneva regolarmente le due pistole e il Kalashnikov usati per la sparatoria. Le autorità hanno ordinato una perizia psichiatrica.
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Restano i dubbi dopo la conferenza stampa della procura svizzera
L'attentatore di Aarau continua a rappresentare un enigma per gli inquirenti. Non vi è alcun movente evidente, né motivazioni politiche o legate al fondamentalismo religioso. Non è chiaro nemmeno perché l'uomo, originario del Canton Giura, abbia scelto proprio una festa techno ad Aarau come bersaglio. Non ci sono neanche collegamenti con l'esercito, come ipotizzato dai media italiani: lasciato il servizio militare nel 2013 e ha consegnato la sua arma di servizio. La polizia non ha reso nota l'identità, né se fosse celibe e se avesse un lavoro.
La notte dell'attentato, ha sparato 40 colpi sulla folla presente nell'area del festival con l'Ak47. Nel parcheggio ha sparato con una pistola contro un'auto in movimento e a bordo della sua vettura è stata trovata una terza arma carica. Tutte le armi erano state acquistate legalmente 20 anni prima. Dopo l'attacco, è tornato nella regione del Giura e lunedì si è costituito agli agenti di una stazione di polizia a Delemont. Si è rifiutato di rilasciare ulteriori dichiarazioni.