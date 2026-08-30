In Svizzera spari a un rave party, è italiana la 22enne uccisa

AGI - Caccia all’uomo in Svizzera dopo la sparatoria durante un rave party. E’ italiana la ragazza di 22 anni rimasta uccisa dai colpi di arma da fuoco esplosi durante il rave party ad Aarau, vicino a Zurigo, nel cantone svizzero di Argovia. Lo riferiscono fonti informate. L’Unita di Crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l’ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea.
Caccia all'uomo in Svizzera
Intanto è in corso in Svizzera una vasta caccia all'autore o agli autori della sparatoria avvenuta nella notte durante la quale è morta la 22enne italiana e altre cinque persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.
I colpi sono stati esplosi prima delle 3 nei pressi dell' Aarauer Rave, una festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone nell'ippodromo della città.
Le ricerche della polizia svizzera
"Sono in corso le ricerche dei responsabili, la cui identità è al momento sconosciuta", ha comunicato su X la polizia cantonale dell'Argovia. "I possibili moventi e le circostanze esatte dell'accaduto devono ancora essere chiariti". La polizia non ha precisato quanti aggressori siano ricercati né quale tipo di arma sia stato utilizzato. Tutte le vittime risiedono in Svizzera.
Agenti schierati in autostrada
Una vasta operazione è stata avviata nell'area e nelle zone circostanti. Agenti armati schierati lungo l'autostrada fino a 30 chilometri dal luogo della sparatoria. Secondo i media locali, nelle ricerche è stato impiegato anche un elicottero dell'esercito, insieme a numerosi agenti, soccorritori e squadre mediche.
Isolata la zona intorno all'ippodromo
La zona intorno all'ippodromo è stata isolata. Testimoni citati dal quotidiano Blick hanno riferito che gli spari sono stati esplosi intorno alle 2:30, mentre la festa era ancora in corso. Inizialmente molti partecipanti hanno pensato che si trattasse di fuochi d'artificio, ma uno dei presenti ha poi raccontato di avere sentito "raffiche di colpi".
Il rifugio nella palestra
Numerose persone si sono rifugiate in una palestra vicina. La polizia ha invitato la popolazione a tenersi lontana dall'area e ha chiesto ai partecipanti di consegnare eventuali video o fotografie utili alle indagini. Le sparatorie di massa sono rare in Svizzera nonostante la diffusa presenza di armi da fuoco.
Le precedenti sparatorie in Svizzera
L'ultimo grave episodio risale al 2001, quando un uomo uccise 14 membri del Parlamento e del governo cantonale di Zugo, prima di togliersi la vita. I riservisti dell'esercito svizzero possono conservare le armi, ma non le munizioni, nelle proprie abitazioni. Secondo lo Small Arms Survey di Ginevra, nel 2017 i civili possedevano oltre 2,3 milioni di armi da fuoco, quasi tre ogni dieci abitanti. Il dato collocava la Svizzera al sedicesimo posto mondiale per numero di armi pro capite.