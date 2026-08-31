Gb, Harry a governo: 'Ignorò minaccia terroristica contro di me'

AGI - Il principe Harry, figlio di re Carlo, ha accusato le autorità britanniche di aver ignorato una minaccia terroristica nei suoi confronti mentre viveva negli Stati Uniti con la sua famiglia: lo riporta il Sunday Times.
Il quotidiano ha pubblicato, quattro giorni dopo il ritorno del Duca e della Duchessa di Sussex Harry e Meghan nel Regno Unito per stabilirsi temporaneamente con i loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, sei anni dopo la controversa "Megxit", ovvero l'abbandono della famiglia reale britannica da parte della coppia.
La battaglia di Harry con il governo britannico
Durante questo periodo, Harry è stato impegnato in una lunga battaglia legale con il Ministero dell'Interno britannico in merito alle misure di sicurezza per lui e la sua famiglia nei soggiorni nel Regno Unito, dopo la modifica del suo livello di protezione come conseguenza della rinuncia ai suoi doveri reali ufficiali nel 2020.
Questo mese, il principe, secondo il Sunday Times, ha inviato una lettera al Ministro dell'Interno britannico, Shabana Mahmood, chiedendole di assumersi personalmente la responsabilità di stabilire se la sua famiglia debba ricevere la protezione della polizia.
Il Comitato per la protezione dei reali
Le decisioni relative alla protezione di personaggi pubblici di alto profilo, compresi i membri della famiglia reale, sono prese dal Comitato Esecutivo per la Protezione dei Reali e delle Figure Pubbliche (RAVEC), che comprende rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Polizia Metropolitana e della Casa Reale, e che fornisce consulenza a un presidente indipendente.
Le accuse di Harry
Nella lettera, riporta il quotidiano, Harry ha accusato direttamente il presidente di RAVEC di non aver informato la sua squadra di sicurezza né le autorità statunitensi di una minaccia di Al Qaeda nel 2023.
La richiesta di protezione
Il Duca di Sussex insiste sul fatto che il Regno Unito debba pagare per la sua sicurezza e quella della sua famiglia quando si trovano sul suolo britannico, sostenendo di aver dato il suo contributo al Paese quando ha prestato servizio nell'esercito britannico in Afghanistan (30 settimane in 10 anni). Lo stesso Harry ha confessato nella sua controversa autobiografia, "In the Shadows" (2023), di aver ucciso 25 combattenti talebani in Afghanistan, dichiarazioni che hanno suscitato forti critiche da parte dei veterani di guerra britannici.
Sebbene il Duca e la Duchessa di Sussex abbiano confermato che resteranno lontani dai doveri reali, il figlio minore del monarca continuerà a richiedere misure di sicurezza per il suo entourage, portando l'opinione pubblica a chiedersi chi alla fine ne sosterrà il costo.
Il costo stimato per la sicurezza
Il tabloid Daily Express stima che il costo della sicurezza, se a carico dei contribuenti britannici, ammonterebbe a 5 milioni di sterline (5,8 milioni di euro) all'anno.
La posizione del primo ministro
Il Primo Ministro britannico Andy Burnham si è rifiutato di commentare la sicurezza del Duca e della Duchessa di Sussex in Gb, limitandosi ad affermare che si tratta di una questione privata. "Beh, è una questione privata. È una questione che riguarda Harry e Meghan, e auguriamo loro il meglio nelle decisioni che stanno prendendo", ha dichiarato il leader laburista una decina di giorni fa.