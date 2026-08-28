Gelo sui negoziati tra Russia e Ucraina. Ancora raid incrociati

AGI - Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina mentre è ancora gelo sui negoziati. Alle bombe russe su Kherson, Kiev risponde con l’attacco a una raffineria a Yaroslav, a circa 250 chilometri da Mosca e con l’abbattimento di un bombardiere sempre in territorio russo.
Negoziati congelati tra Russia e Ucraina
“I colloqui di pace con l'Ucraina restano sospesi e non sono state avanzate nuove iniziative”, è la linea del Cremlino. "La questione dei colloqui di pace è attualmente in sospeso e non ci sono nuove idee", ha detto Peskov ai giornalisti. Il portavoce del Cremlino ha osservato che "la parte ucraina è ben consapevole delle nostre richieste". "Non vogliono discutere pacificamente, quindi continuiamo a garantire una dinamica positiva sul fronte e l'operazione prosegue", ha affermato Peskov che poi rivendica “l’avanzata della Russia sul fronte”
Zelensky: "Raid su raffineria russa, abbattuto un bombardiere"
Intanto l’Ucraina prosegue con la strategia di quelle che definisce “sanzioni a lungo raggio” intensificando i raid nel territorio russo, ben oltre il confine. “Gli ucraini non moriranno in silenzio, abbiamo le capacità di portare la guerra in Russia”, aveva avvertito Zelensky nel giugno scorso. Lo stesso leader di Kiev ha confermato abbattimento di un bombardiere russo a Engels (città russa nella regione di Saratov) e ha confermato l'attacco a una raffineria a Yaroslav, a oltre mille chilometri dal fronte e a 250 chilometri da Mosca.
L'unità delle forze speciali "Alpha" dell'Sbu ha distrutto un bombardiere dotato di missili nella città di Engels, nella regione di Saratov, ha annunciato Zelensky sui social. Si tratta di "un aereo lanciamissili Tu-95MS lo stesso modello dei velivoli che effettuano attacchi contro l'Ucraina", ha scritto Zelensky.
Il presidente ucraino ha poi rivendicato che nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio a Yaroslavl, situata a 1.000 km dalla linea del fronte, e hanno dato "una risposta adeguata alla guerra russa nel Mar Nero". Le autorità russe non hanno ancora commentato l'attacco a Engels.
Ieri sera, il governatore della regione di Saratov, Roman Busargin, ha segnalato una minaccia da parte di un drone, e i canali di monitoraggio hanno riportato esplosioni e attività della difesa aerea nella regione.
Pioggia di bombe russe su Kherson
Mosca risponde con una pioggia di bombe su attacco Kherson, nell’Ucraina meridionale, sulla riva destra del fiume Dnipro. Il raid è costato la vita a un uomo, poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti a evacuare a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica in vista del lungo inverno. Le forze russe sono posizionate sulla sponda opposta del fiume Dnipro, che confina con la città brevemente occupata da Mosca nel 2022, rendendola particolarmente vulnerabile ai bombardamenti.
L'attacco di oggi sul distretto di Korabelnyi ha ucciso un uomo di 61 anni, mentre tre feriti sono stati ricoverati in ospedale nel distretto di Dniprovsky. Ieri il governatore aveva esortato i residenti di Kherson, "in particolare le famiglie con bambini e gli anziani", ad "evacuare" la città dove la situazione resta "estremamente difficile".
"Il nemico sta intensificando quotidianamente gli attacchi contro le infrastrutture critiche della regione", ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin, ricordando che anche mercoledì "le forze russe avevano attaccato la centrale di teleriscaldamento di Kherson”. L'impianto "ha subito danni gravissimi", ha affermato, aggiungendo che Kherson potrebbe rimanere "senza elettricità né riscaldamento non per ore o giorni, ma per un lungo periodo". Anche le scorte ucraine di missili intercettori sono all'osso: "Non c'è modo di distruggere questo tipo di droni o bombe aeree in nessuna regione del nostro Paese", ha detto Prokudin.