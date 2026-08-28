Kiev invita gli abitanti di Kherson a lasciare la città

AGI - Le autorità di Kherson, nel sud dell'Ucraina, hanno invitato giovedì gli abitanti a evacuare di fronte al pericolo degli attacchi russi che si intensificano e rischiano di lasciare la città senza elettricità né riscaldamento prima dell'inverno.
"Mi rivolgo ancora una volta agli abitanti di Kherson, in particolare alle famiglie con bambini e alle persone anziane: se ne avete la possibilità (...) andatevene, vi prego!", ha dichiarato su Telegram il governatore regionale Oleksandr Prokudin.
Ucraina, munizioni insufficienti
L'avvertimento è arrivato mentre l'Ucraina manca di munizioni per far fronte a bombardamenti russi sempre più frequenti su tutto il territorio, al punto che Kiev ha trascorso ancora gran parte della giornata di giovedì sotto allerta aerea. "Il nemico intensifica ogni giorno i suoi attacchi contro le infrastrutture essenziali della regione", ha constatato Prokudin, parlando di una "situazione di sicurezza estremamente difficile".
Secondo lui, gli attacchi russi vengono condotti in misura crescente con droni a reazione e bombe aeree guidate, impossibili da intercettare. Ha citato in particolare "danni molto gravi" subiti da una centrale di riscaldamento urbano nella notte tra mercoledì e giovedì: "Kherson può ritrovarsi senza elettricità né riscaldamento, non per ore o giorni, ma per un lungo periodo".
Kherson, capoluogo sulla linea del fronte
La città di Kherson, che contava circa 280.000 abitanti prima dell'invasione russa nel febbraio 2022, è l'unico capoluogo regionale a essere stato occupato dalla Russia all'inizio della guerra. È stata poi liberata insieme a parte della sua regione dall'esercito ucraino nel novembre dello stesso anno, ma da allora si trova di fatto sulla linea del fronte. Venerdì mattina un nuovo attacco di drone russo ha ucciso lì un uomo di 61 anni, mentre una serie di attacchi ha causato due morti nella vicina regione di Dnipropetrovsk, secondo le autorità locali.
Lo scorso inverno l'esercito russo aveva colpito ripetutamente le centrali elettriche ucraine, gettando a tratti milioni di persone nel freddo e nel buio. Ma ancora prima del calo delle temperature autunnali, le autorità temono uno scenario ancora peggiore: a inizio agosto il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che l'Ucraina non aveva "quasi più alcuna centrale termica intatta".
Attacchi ripetuti a Kiev
Da diversi mesi Russia e Ucraina intensificano i loro attacchi a lungo raggio, colpendo sempre più spesso infrastrutture civili come depositi logistici e siti petroliferi e portuali. Questi attacchi provocano un numero crescente di vittime civili. Pur trovandosi lontano dal fronte, Kiev è stata particolarmente colpita quest'estate dagli attacchi russi, diventati frequenti anche durante il giorno. Solo giovedì la capitale ha trascorso in totale quasi 15 ore sotto allerta aerea a causa di ripetuti attacchi con droni, secondo le autorità. Questo "dimostra come la Russia utilizzi le sue armi per perturbare la vita civile", ha reagito il ministero ucraino degli Esteri, avvertendo che Mosca continuava "ad accrescere la sua capacità di fare la guerra".
La corsa alla difesa antiaerea
Di fronte ai bombardamenti russi, Zelensky non smette di fare pressione sugli alleati per ottenere nuovi mezzi di difesa antiaerea. Se negli ultimi giorni l'Ucraina ha ricevuto nuove promesse di aiuto militare dagli europei, tra cui la Francia, dipende soprattutto dai sistemi avanzati statunitensi Patriot per proteggere il proprio spazio aereo. Le consegne di questi missili sono però fortemente diminuite, mentre le scorte degli Stati Uniti si sono ridotte a causa della guerra in Medio Oriente. A quattro anni e mezzo dall'invasione russa su vasta scala in Ucraina, i negoziati, avviati per un certo periodo sotto mediazione americana per porre fine al conflitto, sono in un vicolo cieco e il fronte si muove solo molto lentamente.