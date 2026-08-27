Trump: 'Ho parlato con Putin, non attaccherà i territori Nato'

AGI - Trump esclude un attacco di Mosca ai Paesi dell’Alleanza Atlantica. Vladimir Putin "non attaccherà il territorio della Nato", sostiene il presidente americano parlando alla stampa nello Studio Ovale.
Trump: "Con Putin un buon colloquio, non attaccherà la Nato"
"Ho avuto un buon colloquio con lui. Non attaccherà il territorio della Nato", spiega Trump. Le parole del tycoon arrivano dopo che oggi il Cremlino ha liquidato come "allarmistiche" le notizie apparse sulla stampa americana secondo cui il direttore della Cia si è recato a Mosca questa settimana per dissuadere la Russia dall'attaccare la Nato.
La Russia, che dal 2022 sta conducendo un'offensiva militare su larga scala contro l'Ucraina, ha sempre categoricamente negato qualsiasi intenzione di attaccare i Paesi della Nato. Ieri, Trump aveva affermato che la visita del direttore della Cia non era correlata alle minacce russe contro l'Alleanza Atlantica, pur lasciando intendere un collegamento con l'Ucraina.
Trump: "La Russia su Homuz si è comportata abbastanza bene"
Trump ritiene poi che la Russia si è comportata abbastanza bene riguardo allo Stretto di Hormuz. "Penso che la Russia si sia comportata piuttosto bene per quanto riguarda lo Stretto di Hormuz", le parole del presidente Usa.
La stretta economica contro l'Iran
Trump è invece rimasto vago quando gli è stato chiesto della sua campagna per strangolare l'economia iraniana, rifiutandosi di dire se avesse intenzione di sanzionare le banche cinesi o se avesse discusso la questione con le controparti straniere.
L'amministrazione Usa ha annunciato all'inizio di questa settimana l'Operazione Economic Outcast, che minaccia nuove e dure sanzioni contro i partner commerciali dell'Iran se non interromperanno i rapporti con Teheran. Tuttavia, l'amministrazione non ha ancora adottato nuove misure e finora non ha incluso alcun importante istituto finanziario cinese – il principale partner commerciale dell'Iran – nell'elenco delle istituzioni soggette a sanzioni statunitensi.
Le possibili sanzioni alle banche cinesi
Trump si è irritato quando nello Studio Ovale la stampa gli ha chiesto perché non stesse applicando nuove sanzioni alle banche cinesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran. "Chi ha detto che non lo farò? Non potete saperlo", ha affermato.
"Non devo annunciare tutto, no?". In seguito, alla domanda su quali leader mondiali avesse sentito sulla campagna di pressione economica contro Teheran, Trump ha lasciato intendere che non fosse all'ordine del giorno, nonostante il segretario del Tesoro Scott Bessent avesse dichiarato lunedì che il presidente Usa stava telefonando alle controparti straniere "con richieste specifiche di interrompere i loro rapporti con il regime". "Non c'è molto di cui parlare. Non vogliamo parlare con loro", ha detto oggi Trump, "non stiamo cercando incontri o altro".
Trump 'riscrive' la geografia e punta a un oceano
Sullo sfondo dello scontro diplomatico con il Canada, Donald Trump ha poi firmato un decreto presidenziale che cambia immediatamente il nome del Lago Ontario, situato al confine tra Stati Uniti e Canada, in "Lago America". "Abbiamo un golfo e abbiamo un lago. Tutto ciò che ci manca è un oceano", ha commentato il presidente statunitense, che aveva già ordinato il cambio di nome del Golfo del Messico in "Golfo d'America".
Il viaggio a Mosca del capo della Cia
In una precedente intervista ad Axios, Il presidente Usa è tornato sul viaggio a Mosca del capo della Cia, Ratcliffe ribadendo che il viaggio è stato "un normale impegno di lavoro" e dicendosi perplesso riguardo al clamore mediatico della missione. "Ratcliffe incontra la sua controparte russa una volta ogni sei mesi o una volta all'anno. Hanno un ottimo rapporto. Non c'è stato alcun messaggio e non c'era nulla di insolito". Naryshkin, direttore del servizio di intelligence estera russo, ha confermato di aver incontrato Ratcliffe durante la sua visita a Mosca e ha definito i colloqui come "una parte normale del loro lavoro".