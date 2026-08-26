Il Cremlino conferma la missione del capo della Cia a Mosca

Il direttore della Cia a Mosca con un volo militare, "incontri riservati". Il Cremlino respinge il piano di Zelensky

Secondo molti media John Ratcliffe è atterrato e poi ripartito dopo una breve visita. No comment dai due governi. II portavoce Peskov: "Il Donbass è russo. Inaccettabili le truppe nato"