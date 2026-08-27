Mladic condannato all’ergastolo per crimini contro l'umanità

AGI - Ratko Mladic diceva di essere stato scelto dal "destino" per difendere il popolo serbo dall'attacco dell'Occidente corrotto, ma il tribunale che nel 2021 confermò la sentenza all'ergastolo emessa quattro anni prima in primo grado lo definì semplicemente "uno dei criminali più efferati" che l'umanità avesse conosciuto.
Mladic il 'macellaio di Srebrenica'
Sulla coscienza di Mladic, il "macellaio di Srebrenica", gravavano non solo il massacro di 8.000 uomini e ragazzi della città bosniaca, ma orrori di ogni genere commessi sulla popolazione civile durante le guerre balcaniche.
Il genocidio del 1995
Il genocidio del 1995, secondo la sentenza del tribunale, fu orchestrato da Mladic, leader militare, e dal suo compagno politico Radovan Karadzic. La peggiore atrocità commessa in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale spinse i media di tutto il mondo a soprannominarlo "il macellaio" e l'ex responsabile Onu per i diritti umani, Zeid Ra'ad al Hussein.
Il sostegno di parte dei serbi
Eppure la maggior parte dei serbi continuava a venerarlo. Si era sempre presentato come "un uomo semplice" scelto per proteggere il suo popolo. "Il destino mi ha messo nella posizione di difendere il mio Paese, che voi potenze occidentali avete devastato con l'aiuto del Vaticano e della mafia occidentale", dichiarò durante l'udienza d'appello nel 2020.
L'assedio di Srebrenica
Per tre anni, mentre il mondo assisteva praticamente impotente, con i suoi cecchini e la sua artiglieria martellò Srebrenica uccidendo migliaia di uomini, donne e bambini per le strade e nelle loro case.
Le immagini della città bosniaca
Un video girato nella città bosniaca lo mostra mentre rassicura un ragazzino musulmano di 12 anni poco prima che i suoi soldati massacrassero migliaia di civili. Più o meno nello stesso momento lo si vede tornare in una Srebrenica deserta, dicendo a favore di telecamera: "Diamo questa città in dono al popolo serbo".
Il triumvirato nazionalista
Con Karadzic e l'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, Mladic formò un triumvirato nazionalista serbo che scatenò un'ondata di massacri etnici nel tentativo di ridisegnare la mappa della regione. Mentre Karadzic era l'ideologo e Milosevic l'astuto politico, Mladic era il soldato e la sua vocazione era la guerra.
Una vita segnata dalla guerra
Una intera esistenza segnata dalla guerra: nato durante la Seconda Guerra Mondiale a Kalinovic, nella Bosnia orientale, la maggior parte delle fonti indica il 1942, ma Mladic dichiarò al tribunale di essere nato nel 1943. Rimase orfano alla fine del conflitto, quando suo padre morì combattendo per il Maresciallo Tito, il leader destinato a unificare lo stato multietnico della Jugoslavia e a reprimere le ostilità latenti.