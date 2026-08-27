E' morto Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica

AGI - Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco e criminale di guerra, è morto in un ospedale penitenziario dell'Aja a seguito di diversi ictus. Lo riferisce l'emittente statale serba RTS. Mladic, 84 anni, era soprannominato il "Macellaio della Bosnia" per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, durante la guerra nei Balcani.
Mladic stava scontando l'ergastolo per genocidio
Mladic stava scontando l'ergastolo all'Aja per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, per aver supervisionato il massacro di Srebrenica, il peggior spargimento di sangue in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Funzionari statali serbi e la famiglia di Mladic avevano chiesto la sua liberazione per le sue precarie condizioni di salute, richieste respinte dal tribunale dell'Aja.
Era il volto militare di un brutale trio, guidato sul piano politico dall'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic e dall'ex leader serbo-bosniaco Radovan Karadzic, mentre l'ex Jugoslavia sprofondava nella carneficina seguita alla caduta del comunismo.
Una guerra che causò 100.000 morti
La guerra del 1992-1995 causò circa 100.000 morti e 2,2 milioni di sfollati. L'atrocità più infame fu commessa a Srebrenica, dove le forze serbe al comando di Mladic giustiziarono 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci che avevano cercato rifugio in quella che avrebbe dovuto essere un'enclave protetta dalle Nazioni Unite.