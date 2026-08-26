Rubio ai Paesi alleati: 'Per ora stop agli attacchi all'Iran'

AGI - Gli Usa "per ora" si asterranno dal lanciare nuovi attacchi all' Iran e si concentreranno su altre misure di pressione, come il blocco navale e le nuove sanzioni annunciate questa settimana. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio nei giorni scorsi a diversi suoi omologhi nei Paesi alleati.
Rubio, fa sapere Axios, ha chiarito che Washington non ha intenzione, in questa fase, di tornare a un conflitto su larga scala ma non ha escluso operazioni militari qualora l'Iran dovesse attaccare per primo.
Iran, il viceministro Gharibabadi: "Lo Stretto di Hormuz resta chiuso ed è sotto il nostro controllo"
Politica americana
Un funzionario americano ha riferito alla testata che questa politica dovrebbe rimanere in vigore almeno fino alle elezioni di medio termine.
Stretto di Hormuz
Altre fonti dell'amministrazione sostengono che lo sminamento della maggior parte dello Stretto di Hormuz e l'aumento del traffico di petroliere attraverso di esso abbiano ridotto significativamente il potere contrattuale dell'Iran, aggiunge Axios.