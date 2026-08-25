Stretto di Hormuz: Gharibabadi è sotto il nostro pieno controllo

AGI - Lo Stretto di Hormuz resta chiuso e sotto il pieno controllo iraniano.
È quanto dichiarato dal viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi che, in un'intervista televisiva è tornato a parlare della chiusura dello Stretto di Hormuz respingendo come "prive di fondamento" le affermazioni secondo cui delle navi lo starebbero attraversando.
Lo stretto di Hormuz rimane chiuso
"L'America e gli altri Paesi devono sapere che lo Stretto di Hormuz non verrà aperto se non attraverso accordi con l'Iran", ha dichiarato Gharibabadi, aggiungendo che l'Iran rimane "in stato di guerra" e ha comunicato a Pakistan, Oman e Qatar che "in tali circostanze non è possibile rispettare determinati standard normali relativi allo Stretto di Hormuz".
Ha affermato inoltre che i recenti scontri hanno reso la posizione dell'Iran "inequivocabile" agli occhi degli Stati Uniti, ribadendo il "diritto dell'Iran di adottare le misure necessarie per garantire la nostra sicurezza nello Stretto di Hormuz, poiché lo Stretto di Hormuz è legato alla nostra sicurezza nazionale".
Gli accordi con l'Oman
Gharibabadi ha affermato anche che l'Iran e l'Oman hanno tenuto colloqui negli ultimi 40 giorni su un accordo di transito attraverso lo Stretto di Hormuz, concordando un percorso temporaneo largo sette miglia (11 chilometri), con il punto di ingresso e parte del percorso di uscita che attraversano le acque territoriali iraniane. "Abbiamo concordato con l'Oman che la via d'accesso allo Stretto di Hormuz passerà attraverso le nostre acque territoriali, e che anche parte della via d'uscita passera' attraverso le nostre acque territoriali", ha dichiarato Gharibabadi.
Ha aggiunto che l'accordo con l'Oman "non significa aprire lo Stretto di Hormuz", affermando che attivare la rotta concordata congiuntamente "significa chiudere la rotta meridionale nello stretto" che gli Stati Uniti avevano aperto "sotto pressione dell'Oman", una mossa che, a suo dire, violava l'articolo 5 del memorandum d'intesa tra i due Paesi.
Il viceministro ha poi affermato che la mappa proposta per il percorso proviene dalle forze armate iraniane e che seguiranno negoziati per un accordo definitivo.
Il ruolo dell'Iraq
In questo quadro complesso, l'Iraq può svolgere un ruolo decisivo nel plasmare un nuovo ordine regionale, soprattutto nel Golfo, secondo quanto riportato dal Presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. "Si sta creando un nuovo ordine regionale. La situazione è delicata e storica per l'Iran e l'Iraq. Il fatto che le forze della coalizione americana si stiano per ritirare dall'Iraq è un onore storico per il governo e il popolo iracheno", ha dichiarato Ghalibaf a Faiq Zaidan, presidente del Consiglio giudiziario supremo iracheno, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim.
Ghalibaf ha affermato che gli Stati Uniti hanno iniziato la guerra contro l'Iran con "l'intenzione di rovesciare la Repubblica islamica ed espandere l'egemonia americana in Asia occidentale e nel mondo islamico". Ha aggiunto che la resistenza iraniana ha "nettamente vanificato" gli obiettivi di guerra degli Stati Uniti.
"L'America ha perso la guerra militare e politica contro l'Iran, e fallirà anche sul piano economico", ha detto Ghalibaf a Zaidan.