Ucraina: Mosca respinge il piano Zelensky: 'Il Donbass è russo'

AGI - Il Cremlino ha respinto l'ipotesi di una zona economica libera nell'Ucraina orientale nell'ambito di un accordo di pace. "Il Donbass fa parte della Russia e una terza parte non può amministrare una regione russa", ha dichiarato la il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.
"Aperti a una soluzione pacifica in Ucraina ma l'operazione continua"
La Russia resta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, ma proseguirà l'"operazione militare speciale" finché non saranno disponibili altre vie per chiudere la guerra, ha dichiarato Peskov. "Restiamo aperti a soluzioni pacifiche, ma, in loro assenza, continuiamo l'operazione militare speciale", ha detto rispondendo a una domanda sulle recenti dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin e del vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, secondo cui Mosca punta alla vittoria. "Non ci limitiamo a contarci, siamo fiduciosi che la vittoria sarà ottenuta", ha aggiunto il portavoce della presidenza russa. Quanto alle modalità con cui ciò avverrà, ha concluso, "dipende dalla situazione attuale".
Cremlino, inaccettabili truppe Nato sul nostro territorio
Il dispiegamento di contingenti militari di Paesi Nato sul territorio ucraino sarebbe inaccettabile per la Russia, ha dichiarato Peskov. "Abbiamo ripetutamente ribadito la nostra posizione a vari livelli: il dispiegamento di contingenti militari stranieri di Stati membri dell'Alleanza atlantica sarebbe per noi inaccettabile", ha affermato il portavoce.