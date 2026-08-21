Migranti, Paesi Bassi riprenderanno i trasferimenti verso Italia
Migranti, anche i Paesi Bassi riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia
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Migranti, anche i Paesi Bassi riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia

Lo ha annunciato il ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese
Migranti, Paesi Bassi riprenderanno i trasferimenti verso Italia
Antonio Sempere / AFP
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AGI - Anche i Paesi Bassi riprenderanno i trasferimenti di migranti (i cosiddetti "dublinanti") verso l'Italia, in conformità con l'entrata in vigore del Patto Ue sulla migrazione e l'asilo. Lo dichiara il ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese.

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"Il 12 giugno è entrato in vigore il Patto sulla migrazione e l'asilo. Ciò significa che, a partire da quel momento, tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare le norme previste dal Patto. Questo significa anche che i trasferimenti verso l'Italia devono nuovamente essere effettuati in conformità con le regole del Patto", si afferma.

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La conferma è arrivata dal Ministero degli Esteri di Helsinki, dopo che anche Germania, Svizzera e Austria hanno applicato il Patto2 dell'Ue

Contatti per i trasferimenti

"Stiamo quindi avviando questo processo anche con l'Italia. Sono in corso contatti per definire una procedura efficace per effettuare questi trasferimenti. I trasferimenti rappresentano una parte importante del Patto e devono pertanto essere attuati correttamente", conclude la nota del dicastero.

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