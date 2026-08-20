Migranti, Svezia e Finlandia riprendono i trasferimenti in Italia

AGI - Anche la Finlandia e la Svezia - dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria - sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. "Riteniamo che l'entrata in vigore del Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR) consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, e tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione".
Lo ha affermato all'AGI il portavoce del Ministero degli Interni di Helsinki, Satu Sisatto. "Per la Finlandia è fondamentale che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli Stati membri dell'Ue adempiano ai propri obblighi ai sensi del Patto2" ha detto il portavoce. E ha poi aggiunto: "Da parte nostra, restiamo impegnati a garantire l'efficace attuazione delle procedure di responsabilità. Abbiamo continuato la nostra cooperazione e il dialogo con l'Italia nel corso degli anni".
Helsinki inasprisce le norme sull'immigrazione
Il partito di coalizione finlandese sta attualmente preparando un nuovo programma di politica migratoria, il cui obiettivo è quello di inasprire significativamente le norme sull'immigrazione per motivi umanitari. Il documento programmatico, preparato per le prossime elezioni parlamentari e la prossima legislatura, dovrebbe essere completato all'inizio di settembre.
Nel complesso, il partito di coalizione intende selezionare maggiormente gli immigrati rispetto a quanto avviene attualmente e ridurre la quota di immigrazione per motivi umanitari. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre al minimo l'immigrazione che, secondo Helsinki, grava sull'economia nazionale.