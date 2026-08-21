Media: Meghan ha avuto un'offerta nel cinema britannico

AGI - Meghan Markle potrebbe riprendere la sua carriera di attrice nel Regno Unito dopo averla abbandonata per sposare il principe Harry. La Bbc riferisce che fonti vicine al duca e alla duchessa di Sussex non hanno smentito le indiscrezioni secondo cui a Meghan sarebbe stato offerto un ruolo in una produzione britannica.
Nelle scorse ore i media hanno riferito che Harry ha deciso di tornare nel Regno Unito con la moglie e i loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, dopo essersi ritirato dagli impegni reali all'inizio del 2020 per diventare finanziariamente indipendente. Secondo quanto riportato, la coppia avrebbe già iscritto i figli a scuola e vivrà in una residenza privata fuori Londra, sebbene la località rimanga segreta.
La Bbc riporta oggi un articolo pubblicato dal sito di notizie australiano 'news.com.au', secondo il quale la decisione dei Sussex di tornare nel Regno Unito sarebbe dovuta all'offerta di un ruolo a Meghan in un prossimo progetto cinematografico.
La carriera cinematografica di Meghan
Come attrice, Meghan era nota soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva americana 'Suits', in cui ha interpretato l'avvocatessa Rachel Zane per sette stagioni. La sua ultima apparizione è stata nel 2018, l'anno del suo matrimonio.
Dopo una pausa dalla recitazione, Meghan è tornata con un cameo nei panni di se stessa nella commedia 'Close personal friends', con Lily Collins e Brie Larson. Secondo la Bbc, durante il suo soggiorno nel Regno Unito Meghan spera anche di espandere 'As Ever', il suo marchio di lifestyle e prodotti alimentari con sede negli Stati Uniti.
I media si interrogano anche su chi si farà carico degli ingenti costi della sicurezza dei Sussex, che è stata revocata quando hanno deciso di ritirarsi dagli incarichi reali nel 2020. Il tabloid Daily Express stima il costo della sicurezza pari a 5 milioni di sterline (5,8 milioni di euro) all'anno se pagato dai contribuenti britannici.