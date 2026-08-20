Cremlino: nessun ottimismo per una soluzione pacifica in Ucraina

AGI - "Al momento, vista la posizione del regime di Kiev, non ci sono motivi di ottimismo riguardo a una soluzione pacifica in Ucraina. Le dinamiche sul fronte sono ben note". Lo ha dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso di un briefing con la stampa. "L'operazione militare speciale continua", ha aggiunto.
Peskov: cresce il coinvolgimento dei Paesi europei nel conflitto in Ucraina"
Un nucleo di paesi europei rimane coinvolto nel conflitto in Ucraina, tra cui il Regno Unito, ha dichiarato Peskov. "Rimane un nucleo di paesi in Europa che sta aumentando il proprio coinvolgimento in questa guerra, il loro coinvolgimento diretto, tecnologico, tecnico e così via. Ad esempio, il Regno Unito", ha detto Peskov ai giornalisti.
Per il presidente dell'Ucraina, "finchè non avremo una difesa antibalistica sufficiente, Mosca non prenderà seriamente in considerazione la pace"
Witkoff e Kushner "graditi ma non c'è una data per l'incontro"
I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono "sempre ospiti graditi a Mosca e interlocutori ricercati dal presidente russo Vladimir Putin e dalle loro controparti russe", tuttavia non ci sono ancora date precise per la visita dei negoziatori americani a Mosca, ha sottolineato il portavoce. Gli inviati di Trump "sono sempre ospiti graditi a Mosca, sempre interlocutori graditi per le loro controparti russe, con le quali sono in costante contatto di lavoro, e per il presidente Putin", ha aggiunto.
L'inviato del Vaticano "non vedrà Putin, previsti contatti"
Un incontro tra l'inviato del Vaticano Paul Richard Gallagher e Vladimir Putin "non è in programma", tuttavia "ci saranno dei contatti", ha precisato Peskov.